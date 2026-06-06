Héctor Humeres, director de Azul Azul como representante de la casa de estudios, adelantó que hay posibilidades para construir el estadio en Santiago, con aforo para 40 mil personas.

La salida de Michael Clark de la presidencia de Azul Azul y la llegada de Cecilia Pérez al timón del Chuncho dejó en la U algo más que la polémica y molestia de los hinchas de Universidad de Chile por los chanchullos económicos y financieros realizados por el directivo.

Junto a estallar los nexos de Victoriano Cerda y Patricio Kiblisky desde las sombras en la U, volvió a reflotar el tema del nido, del estadio propio de Universidad de Chile. Las señales apuntan a que el tema avanza lento, pero seguro, aunque con las mismas dudas de siempre.

Sin embargo el director de Azul Azul como representante de la casa de estudios de Universidad de Chile, Héctor Humeres, aseguró que puede adelantar de forma extraoficial un estadio para la U, con un aforo de al menos 40 mil espectadores, más a corto que mediano plazo.

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Humeres ilusiona a la U con un estadio para 40 mil personas

“Que la U no tenga estadio es inadmisible, insólito, su hinchada se lo merece. Y hoy es un tema que posee una solución financiera más abierta que antes“, dijo Humeres a La Tercera.

Humeres adelanta que la U tiene posibilidades para hacer un estadio para 40 mil personas. (Foto: Mario Tellez/La Tercera)

Agregó que “existen las posibilidades en Santiago para hacer un recinto para 40 mil personas. Esperemos que los 100 años del club sean una ocasión propicia para que esto se materialice“.

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Respecto el ofrecimiento del alcalde de Lampa para trabajar junto a Azul Azul, Humeres expone que “hay que tomar en consideración todo lo que nos pueda llevar a la construcción de nuestro estadio“.

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“No hay que cerrarse a ninguna fórmula. Siempre con el resguardo que requiere el uso del nombre de la universidad y en este proyecto todos los hinchas de la U deben sentirse representados“, sentenció el abogado y profesor de la Universidad de Chile.

Resumen:

-Cecilia Pérez asume presidencia de Azul Azul tras la salida de Michael Clark.

-Aforo de 40.000 espectadores tendría el estadio adelantado por el director Héctor Humeres.

-Alcalde de Lampa ofreció trabajar junto al club para la construcción del recinto.