La selección chilena vuelve al ruedo hoy sábado para jugar ante a Portugal en un amistoso internacional. Nuestro combinado nacional será el último rival de los lusos antes de partir al Mundial 2026, cita donde Cristiano Ronaldo y compañía son candidatos a levantar la copa.
Pese a lo duro del desafío, el equipo de Nicolás Córdova quiere ser un un rival que meta en aprietos a los portugueses, quienes buscarán despedirse ante su gente en el Estadio Nacional do Jamor con una buena victoria.
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Selección chilena vs Portugal: Posibles formaciones
Chile: Lawrence Vigouroux en portería; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Felipe Méndez en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.
Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Días, Gonçalo Inácio y Joao Cancelo; Rúben Neves, Samuel Costa, Bernardo Silva y Bruno Fernandes; Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.
Transmisión EN VIVO del amistoso entre Chile y Portugal
Selección chilena vs. Portugal: Horario, canal y link para ver EN VIVO y ONLINE
La Roja enfrentará a Portugal hoy sábado 6 de junio a las 13:45 (hora de Chile) en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.
Este duelo lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.
Estos son en los canales según tu cableoperador:
CHV
Televisión por cable:
- VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
- DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
- ENTEL: 66 (HD)
- CLARO: 55 (SD)
- GTD/TELSUR: 27 (SD)
- MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
- TU VES: 57 (SD)
- ZAPPING: 21 (HD)
ESPN
- VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
- DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
- ENTEL: 212 (HD)
- CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
- GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
- MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
- TU VES: 508 (HD)
- ZAPPING: 41 (HD)
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