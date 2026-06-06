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Selección Chilena

Chile vs Portugal: Posibles formaciones, horario y dónde ver EN VIVO y ONLINE a la Roja en este amistoso

El equipo de todos enfrenta a una de las selecciones candidatas a quedarse con el Mundial 2026 en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

Por Patricio Echagüe

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La Roja desafía a Cristiano Ronaldo y compañía.
© Gemini.La Roja desafía a Cristiano Ronaldo y compañía.

La selección chilena vuelve al ruedo hoy sábado para jugar ante a Portugal en un amistoso internacional. Nuestro combinado nacional será el último rival de los lusos antes de partir al Mundial 2026, cita donde Cristiano Ronaldo y compañía son candidatos a levantar la copa.

Pese a lo duro del desafío, el equipo de Nicolás Córdova quiere ser un un rival que meta en aprietos a los portugueses, quienes buscarán despedirse ante su gente en el Estadio Nacional do Jamor con una buena victoria.

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Selección chilena vs Portugal: Posibles formaciones

Chile: Lawrence Vigouroux en portería; Fabián Hormazábal, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán y Gabriel Suazo en defensa; Vicente Pizarro, Felipe Loyola y Felipe Méndez en mediocampo; dejando en ataque a Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Maximiliano Gutiérrez.

Portugal: Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Días, Gonçalo Inácio y Joao Cancelo; Rúben Neves, Samuel Costa, Bernardo Silva y Bruno Fernandes; Rafael Leao y Cristiano Ronaldo.

Transmisión EN VIVO del amistoso entre Chile y Portugal

Selección chilena vs. Portugal: Horario, canal y link para ver EN VIVO y ONLINE

La Roja enfrentará a Portugal hoy sábado 6 de junio a las 13:45 (hora de Chile) en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

Este duelo lo podrás ver en televisión por cable a través de la señal de ESPN o por TV abierta, mediante CHV. La transmisión de manera ONLINE, será por streaming en Disney+ Premium o a través de las diferentes plataformas de CHV: app MiCHV, CHV YouTube y el sitio web de CHV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

  • VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)
  • DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)
  • ENTEL: 66 (HD)
  • CLARO: 55 (SD)
  • GTD/TELSUR: 27 (SD)
  • MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)
  • TU VES: 57 (SD)
  • ZAPPING: 21 (HD)

ESPN

  • VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)
  • DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)
  • ENTEL: 212 (HD)
  • CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)
  • GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)
  • MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)
  • TU VES: 508 (HD)
  • ZAPPING: 41 (HD)
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Transmisión minuto a minuto del partido

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¡La Roja ya está en el Estadio Nacional do Jamor!

¡LA FORMACIÓN DE PORTUGAL!

Esta es la oncena del combinado luso para enfrentar a la Roja.

En Portugal analizan a Chile

Samu Costa, volante del combinado luso, declaró que "Chile está en un proceso de construcción, con jugadores nuevos en el equipo que tienen bastante energía, bastantes ganas de poder enseñar que merecen estar en una gran selección como lo es Chile".

"Conozco también a algunos jugadores: (Lucas) Cepeda, (Gabriel) Suazo, que juegan en La Liga y (Guillermo) Maripán, central de bastante experiencia", agregó.

Para cerrar, el jugador del Mallorca afirmó que "esperamos a un equipo bastante intenso, bastante atrevido, que puede jugar con línea de cuatro o de cinco y tenemos que estar preparados para una selección que viene con muchas ganas de hacer un buen partido. Los respetamos al máximo, por eso estamos trabajando muy duro".

La voz de Vicente Pizarro antes del partido

Por su parte Vicente Pizarro, volante de la Roja, declaró que "estos partidos nos van a servir mucho y tenemos mucha convicción de que el grupo que hay puede sacar esto adelante".

"Es lindo enfrentar a este nivel de selección. Portugal tiene grandísimos jugadores, que han jugado final de Champions, que juegan en los mejores equipos del mundo, así que creo que va a ser un lindo partido. Nos tenemos que enfocar en nosotros, en hacer un buen partido. Creo que tenemos las herramientas para hacer una gran presentación", agregó.

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La palabra de Nicolás Córdova en la previa de este partido

El DT de la Roja declaró a los medios en la antesala de enfrentar a Portugal que "tiene una gran generación, es algo que trae detrás muchísimo trabajo. El fútbol juvenil hace un trabajo espectacular en sus distintos clubes, la consecuencia es sacar estos grandes jugadores. Por individualidades y plantel son candidatos en el Mundial".

"Estos son los partidos que se necesitan para adquirir ese crecimiento que tiene que ser, de alguna manera, inducido. Obviamente no teniendo circunstancias como un Mundial, o la Copa América que viene en dos años más, hay que tratar de jugar la mayor cantidad de partidos internacionales. Ese crecimiento también lo estamos haciendo en juveniles", añadió.

Un historial a favor de Portugal

Este será el quinto encuentro entre ambas selecciones, con un dominio importante de los lusos con dos triunfos y dos empates en el pasado. Sin embargo, en su último duelo terminó festejando Chile, ya que la Roja venció a Portugal vía penales en la Copa Confederaciones 2017.

El Estadio Nacional do Jamor espera el amistoso

Este será el recinto que recibirá a Portugal y Chile para este amistoso internacional

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El equipo de todos se verá las caras desde las 13:45 ante una de las selecciones candidatas a quedarse con el Mundial 2026 en el Estadio Nacional do Jamor, en Oeiras, Portugal.

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