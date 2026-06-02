El cuadro luso quiere hacer historia con Cristiano Ronaldo en Norteamérica. Los campeones de la Nations League pueden dar de qué hablar.

Datos principales

Confederación: UEFA.

Apodo: Lusos, Seleção das Quinas (la Selección de los Escudos).

Ranking FIFA: 5°.

Grupo en el Mundial: K (RD Congo, Uzbekistán y Colombia).

¿Cómo clasificó al Mundial?

A Portugal, se le complicó la clasificación al Mundial 2026 en el Grupo K de las Eliminatorias de la UEFA. En el penúltimo partido grupal, ante Irlanda, cayeron por 2-0 en Dublín, por lo que tuvieron que llegar al duelo final para sacar pasajes.

Allí, claramente, no temblaron. Debían definir en Oporto ante una débil Armenia. Y mostraron su categoría absoluta, goleando 9-1, y sacando pasajes a su séptima Copa del Mundo.

Calendario y estadios en los que juega

Portugal vs. RD Congo (miércoles 17 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: DirecTV.

Portugal vs. Uzbekistán (martes 23 de junio, 13:00 hrs, NRG Stadium, Houston). Transmisión: Chilevisión / DirecTV.

/ DirecTV. Portugal vs. Colombia (sábado 27 de junio, 19:30 hrs, Hard Rock Stadium, Miami). Transmisión: Chilevisión / DirecTV / Disney+.

Kilómetros recorridos en la Fase de Grupos: 1.550 kms. (Houston-Miami).

Posibilidades estadísticas según RotoWire:

Pasar la fase de grupos: 69,7%

Llegar a cuartos de final: 50%

Llegar a semifinales: 33,3%

Llegar a la final: 16,7%

Ser campeón: 9,1%

ver también Guía del Mundial 2026: cómo se juega, los grupos, cuándo empieza, cómo verlo y transmisión en vivo

Proyección de la IA

La final. Ese parece ser el techo que tiene Portugal en el Mundial 2026, según Gemini. La Inteligencia Artificial de Google aseguró que en la fase grupal participarán primeros del Grupo K, ganándole a RD Congo (“por la jerarquía de sus individualidades”), a Uzbekistán (“victoria cómoda”) y empatando frente Colombia (“nadie querrá arriesgar demasiado”).

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En dieciseisavos y octavos de final, “destrozarán bloques defensivos menores” y su Mundial empezará recién en cuartos de final, donde su chapa de candidato será puesta a prueba contra gigantes como Francia o Inglaterra.

El plantel de Portugal

Porteros:

– Diogo Costa (Oporto)

– José Sá (Wolverhampton)

– Rui Silva (Sporting de Portugal)

– Ricardo Velho (Gençlerbirliği)

Defensores:

– Diogo Dalot (Manchester United)

– Matheus Nunes (Manchester City)

– Nelson Semedo (Fenerbahce)

– Joao Cancelo (Barcelona)

– Nuno Mendes (PSG)

– Gonçalo Inácio (Sporting de Portugal)

– Renato Veiga (Villarreal)

– Rúben Dias (Manchester City)

– Tomás Araújo (Benfica).

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Mediocampistas:

– Rúben Neves (Al Hilal)

– Samuel Costa (Mallorca)

– Joao Neves (PSG)

– Vitinha (PSG)

– Bruno Fernandes (Manchester United)

– Bernardo Silva (Manchester City)

Delanteros y Extremos:

– Joao Félix (Al Nassr)

– Trincao (Sporting de Portugal)

– Francisco Conceiçao (Juventus)

– Pedro Neto (Chelsea)

– Rafael Leao (Milan)

– Gonçalo Guedes (Real Sociedad)

– Gonçalo Ramos (PSG)

– Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Jugador estrella: Cristiano Ronaldo

Considerado como uno de los mejores jugadores de la historia, Cristiano Ronaldo prácticamente no necesita carta de presentación. A sus 41 años, está rozando la marca de los mil goles a nivel profesional y para eso se fue a sumar minutos al Al-Nassr del fútbol saudí.

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Si bien ya no brilla como antaño y no debería jugar los noventa minutos de un partido, CR7 aún tiene mucho que decir. Sigue anotando goles y siendo la estrella preferida de los hinchas lusos, además de ser trascendental para el propio DT de Portugal, Roberto Martínez.

Este será su “Último Baile” en un Mundial, por lo que se han generado grandes expectativas. El jugador más mediático del planeta quiere ponerle un sello a su carrera alcanzando la gloria mundial. Para eso, sigue contando con una pegada magnífica y un salto “de gravedad cero”, a lo Iván Zamorano. Es decir, tiene armas para aportar en un camino que puede ser histórico para los portugueses.

Cristiano es el ícono de la Selección de Portugal | Getty Images

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Jugador a seguir: Joao Neves

Campeón de la Champions League con el PSG, Joao Neves conoció tempranamente la gloria. De hecho, el mismo 2025 en que levantó la Orejona, hizo lo propio con el trofeo de la Nations League, con la Selección de Portugal. Es decir, vino con la marraqueta bajo el brazo.

Con apenas 21 años, este joven volante luso tiene una madurez inaudita y ya ha asumido el rol de ser la pieza de relojería que sus equipos requieren. En Portugal, Martínez lo tiene como una necesidad en el mediocampo.

Su despliegue físico y su inteligencia posicional casi intuitiva, hacen de él un jugador perfecto para cubrirle las espaldas a CR7, además de transformarse en el engranaje, el socio de todos, en el equipo. Por Joao Neves pueden pasar todos los circuitos que se traduzcan en ataque, pese a no ser el que da el pase final. Su misión parece ser siempre la del facilitador de juego. Y con el complemento de sus compañeros, lo fácil no cae ligero.

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Técnico: Roberto Martínez

Roberto Martínez tiene experiencia liderando proceso de “generaciones doradas”. Lo hizo en Bélgica, selección con la que llegó al tercer lugar en Rusia 2018. Ahora, lo intentará con un talentoso grupo portugués, que tiene cracks en el puesto que se requiera.

Con un estilo que apuesta por el diálogo, la confianza y un estilo alegre, Roberto Martínez es un técnico que sabe lidiar con los camarines. Es por eso que su idea de juego se respeta en el plantel y logra exprimir al máximo la capacidad de sus jugadores.

¿Cuál es esa “idea de juego” de Martínez? Simple, es la posesión. El técnico español transformó a Portugal en un equipo que busca ser protagonista y no ceder el balón. Contrario a otros estilos de juego de posesión, el elenco luso no duerme los partidos, sino que siempre está tocando con la idea de buscar grietas en sus adversarios. Eso, para el DT catalán, es sinfonía pura.

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Por el momento, además, ha sabido gestionar la presencia de Cristiano Ronaldo en el campo de juego. CR7 ya no posee el despliegue de antes y hay que cubrir cada vez más su demora a la hora de ir y venir en la cancha. Eso ha sido bien gestionado por Martínez, quien, incluso, le sacó el mejor de los provechos en la obtención de la Nations League, en 2025.

Posible 11

Mejor participación de Portugal en los Mundiales

Es muy difícil que Portugal pueda igualar lo que se consiguió en 1966. Por aquel entonces, y liderados por el mítico Eusebio, los lusos consiguieron el tercer lugar, tras derrotar a Unión Soviética (2-1).

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En la primera fase, Portugal ya había arrasado con sus rivales. Venció 3-1 a Hungría, 3-0 a Bulgaria y dio la sorpresa ganándole a Brasil (3-1). En cuartos de final sacó a una sorpresiva Corea del Norte (5-3) y terminó disputando el bronce debido a una derrota ajustada (2-1) ante Inglaterra, futuro campeón de ese certamen.

Jugador histórico destacado: Eusébio

Mucho antes de que los flashes rebotaran en las pupilas de un sonriente Cristiano Ronaldo, existió un verdadero superhéroe portugués. Estamos hablando de Eusébio, la Pantera Negra, un delantero que, sin hacer ninguna bulla mediática, se transformó en un histórico del cuadro luso.

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Jugó el Mundial de Inglaterra 1966, donde fue el máximo goleador. Con nueve goles, y adelantando por tres al siguiente anotador, Eusébio llevo a Portugal al tercer lugar de la Copa del Mundo. De hecho, anotó el primer tanto de la victoria en el duelo por el bronce, ante la Unión Soviética.

Es recordado por su físico atlético y los cañonazos que salían de sus piernas. Además, su imagen icónica, saliendo del césped de Wembley, con lágrimas en los ojos, tras perder la semifinal, lo muestra como un apasionado por el fútbol. Más, en una época donde los millones todavía no desembarcaban con todo en el deporte.

Como dato freak, la llegada de Eusébio a las grandes lides del fútbol internacional se hizo gracias a que el Sporting Lisboa le pagó un avión y lo trajo desde Mozambique, entonces colonia lusa. Pero, a su llegada, la Pantera Negra fue abordada por representantes del Benfica que, prácticamente, lo secuestraron, para evitar que firmara con el archirrival y quedárselo ellos. Y vaya que dieron en el clavo: el jugador africano consiguió una Copa de Campeones de Europe y once ligas con los Encarnados, además de ser seis veces máximo goleador del torneo portugués.

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¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Portugal?

Es un verdadero plantel de videojuegos. De seguro los fanáticos del EA Sports FC (ex FIFA) la tienen como una de sus selecciones fijas para elegir. Es que Portugal tiene un plantel que cualquier país desearía. Si sale Bruno Fernandes, puede ser reemplazado por Vitinha y si el técnico quiere darle descanso a Cristiano Ronaldo, puede entrar Gonçalo Ramos. Puros nombres de lujo.

Este profundo plantel se ve complementado con la experiencia. Y, también, por un mediocampo que debe estar entre los más completos del mundo. Tienen la creatividad pura de Bruno Fernandes, el control absoluto de los tiempos con Vitinha y Bernardo Silva, y la frescura “todo-terreno” de joyas más jóvenes, como João Neves. El ritmo del partido se dicta a su antojo.

Pero, claro, para este Mundial 2026, Portugal se enfrenta a dilemas. Uno de ellos tiene relación con uno de los mejores jugadores del mundo, Cristiano Ronaldo. El gran desafío de Roberto Martínez es gestionar el ego de CR7 y saber utilizarlo en los momentos adecuados, sabiendo que su preservación en el campo durante todo el partido puede crear cierta lentitud en el repliegue y frustración.

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Segundo dilema: el legado de Pepe. Este mítico defensa fue el eje del equipo en las citas mundiales previas. Sin él, Portugal no sólo perdió a un gran defensa, sino a un líder que ordenaba desde la retaguardia. Ruben Dias recibió la responsabilidad de tomar la posta, pero a los lusos les ha costado obtener un compañero de zaga que se complemente de buena manera con el central del Manchester City.

Datos freak de la Seleção das Quinas

Portugal tiene un récord poco honroso. Ocurrió en su participación en el Mundial de Alemania 2006, cuando se encontraron en octavos de final con Países Bajos. Aquel episodio, conocido como la Batalla de Núremberg, es el partido con más tarjetas en la historia de la Copa del Mundo.

Un total de 20 cartulinas se levantaron aquella noche en Alemania. Fueron 16 amarillas y cuatro rojas, ganándose, además, el récord de expulsiones. Lo más extraño y cómico de aquel partido fue ver a Deco (Portugal) y Giovanni Vn Bronckhorst (Países Bajos), compañeros y amigos en el Barcelona, sentados juntos en las escaleras de la grada, compartiendo tranquilamente, después de haber sido expulsados ambos por pelearse en la cancha. Un meme.

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Pero hay cosas freaks que siguen aconteciendo hasta la actualidad en la Selección de Portugal. Una de ellas tiene que ver con la fascinación por la comida lusa. Principalmente, por su plato más típico y emblemático, el Bacalhau.

Una de las reglas innegociables de la Selección de Portugal es que tienen que viajar con su propio bacalao. En varios torneos internacionales se ha visto a la Selección importando kilos y kilos de pescado, salado directamente en Lisboa. Todo con el fin de mantener contentos a los jugadores. Y, ojo, no es que sea una comida repetitiva: ¡El Bacalhau tiene tantas formas de preparación como días el año!

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¿Qué récords puede romper esta Selección?

Sólo un gol le bastaría a Cristiano Ronaldo para igualar a una leyenda. Eusébio, la Pantera Negra, consiguió anotar nueve goles en el Mundial de Inglaterra 1966. Aunque es muy difícil que otro jugador iguale su marca en una sola Copa del Mundo, el Bicho tiene ocho tantos y de anotar uno solo lo igualaría. Evidentemente, con la mentalidad de CR7, irá por lo menos por dos tantos.

Y hay más de Cristiano Ronaldo. Junto con pasar a ser parte del Grupo de Seis (jugadores que han disputado seis mundiales), CR7 puede romper su propio récord. Ya en Qatar 2022 se transformó en el único jugador en anotar en cinco mundiales distintos, lo que podría extenderse en esta cita por venir.

Cristiano ya es histórico… ¡pero puede ser aún más! | Getty Images

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Pero, no todo tiene que ver con Cristiano Ronaldo. De hecho, como Portugal es una selección que debería aspirar a llegar a la final, se puede decir que lo que más buscan los lusos es instalarse como el noveno equipo nacional en conseguir la Copa del Mundo (tras Brasil, Italia, Alemania, Argentina, Francia, Uruguay, España e Inglaterra). Además, buscan batir el tercer lugar logrado en 1966.