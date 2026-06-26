¿Entrega el grupo? Portugal sorprende con declaración a horas de duelo clave ante Colombia

El entrenador Roberto Martínez recalcó que no da ninguna ventaja terminar primero de su zona. Por lo que le bajó el perfil al duelo ante la selección sudamericana.

La selección de Portugal afina los últimos detalles para su último partido en la fase de grupos ante Colombia. El encuentro está programado para este sábado 27 de julio en el Hard Rock Stadium y promete ser uno de los partidos más atractivos del Mundial.

El recinto de Miami será clave para definir el grupo K. El elenco sudamericano llega con la ventaja de tener dos triunfos ante Congo y Uzbekistán. Mientras que el equipo liderado por Cristiano Ronaldo solo tiene cuatro puntos.

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Lo que en el papel avecina un partido estelar para terminar primero. Sin embargo, en el cuerpo técnico de la escuadra europea le bajan el perfil a finalizar como los líderes de su zona.

“No, no hay ninguna ventaja si terminas primero”, fue la categórica respuesta de Roberto Martínez al ser consultado por esa motivación extra que genera el duelo ante Colombia.

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“Si este fuera mi primer Mundial, diría que sí. Cuando no tienes experiencia, quieres sentarte y planificar absolutamente todo, cada partido, cada posibilidad… y luego te das cuenta de que eso no es realmente posible”, explicó el DT.

Tras ello, reveló lo ocurrido en su anterior cita mundialista y que no sirvió de nada. Por lo que ahora toma en cuenta el nuevo formato XL del torneo para ir partido a partido.

Cristiano Ronaldo está listo para el duelo de este sábado ante Colombia (Photo by Michael Steele/Getty Images)

“En 2018, afrontamos el partido sabiendo que el ganador se enfrentaría a Brasil. Ganamos contra Inglaterra y terminamos terceros. Creo que la clave está en ganar todos los partidos posibles, en tener el mejor ambiente posible en el vestuario. El camino no importa. Tenemos tres países a los que podemos viajar en esta competición, que es larga. Lo que importa es que siempre demos lo mejor de nosotros”, sentenció.

¿Cuáles son los posibles rivales de Portugal en 16avos?

Según lo expuesto por Roberto Martínez, no hay ninguna diferencia entre ser primer o segundo del grupo K. El tema es que según indica el cuadro, pueden existir importantes diferencias.

Así está el grupo K que se define este sábado 27 de junio.

Si termina como primero, se ubica al lado derecho del cuadro y su rival sería el mejor tercero entre el grupo D,E,I,J y L. Incluso podría darse un cruce con Argentina en cuartos de final.

Ahora si se ubica como segundo pasa al otro lado y queda en el cruce con el segundo del grupo L, donde los rivales podrían ser Inglaterra, Croacia o Ghana. Acá en octavos ya podría medirse ante España. Por lo que ambos caminos no son para nada fáciles.