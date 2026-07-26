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Polémica

Campeón del Mundial pone en su lugar a referente de Argentina por combo maletero: “No se arrepiente”

Dani Olmo respondió a los dichos de Roberto Ayala y recalcó que “falta a la verdad” tras lo ocurrido en la final ante Argentina.

Por Felipe Pavez Farías

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Dani Olmo no compró las "disculpas" del "Ratón" Ayala
© getty imageDani Olmo no compró las "disculpas" del "Ratón" Ayala

El pasado 19 de julio se disputó la final del Mundial y la selección de España superó a Argentina con solitaria anotación de Ferran Torres. El tanto del “Tiburón” en el alargue alcanzó para sellar el 1-0 a favor de los europeos y sumar una nueva estrella.

Pero lo peor vino después. La escuadra albiceleste no aceptó el resultado y fue a buscar la pelea con sus rivales. A tal punto que las cámaras captaron como Leandro Paredes la agarró con Gavi, Nahuel Molina hizo lo propio con Rodri y Roberto Ayala, que es ayudante de Lionel Scaloni, en vez de separar a sus jugadores fue y golpeó en el rostro a Dani Olmo

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Pero lo insólito fue que días más tarde, el “Ratón” Ayala trató de limpiar su imagen. “Obviamente estoy arrepentido. para mí son cosas que quedan ahí y ya está”, indicó el trasandino. 

Fue más un empujón que otra cosa, no fue un puñetazo como quieren decir y quedó ahí”, agregó el ayudante del cuerpo técnico de Argentina. Incluso indicó que su reacción fue por un supuesto insulto de Olmo.

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Pero el volante del Barcelona no compró las disculpas de Roberto Ayala y recalcó que solo trata de limpiar su imagen. 

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Alguien que dice estar arrepentido, pero justifica un puñetazo afirmando que fue una respuesta a algo que le dije, seguramente no se arrepiente, porque está faltando a la verdad”, lanzó fuerte y claro Dani Olmo al Diario de Terrassa. 

A tal punto que apuntó a que no está ni ahí con las disculpas de Ayala. “No le dije nada, así que a mí no me hace ninguna falta que se disculpe”, apuntó. 

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Lo que realmente nos define no es el error, sino el valor de asumirlo con humildad, verdad y dignidad (…) Ahora lo que importante es que vivimos un Mundial increíble y que somos campeones del mundo después de muchísimo trabajo”, cerró el campeón del Mundo. 

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