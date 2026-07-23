Un informe del Consejo de Europa alertó sobre tres situaciones del Mundial, pero la FIFA descartó indicios de amaño de partidos.

El Mundial 2026 vuelve a estar en el centro de la polémica, ya que según reportó la prensa internacional, un informe del Consejo de Europa levantó alertas sobre posibles irregularidades en distintos partidos de la Copa del Mundo, abriendo una eventual investigación por presunto amaño de encuentros.

Esto surge en un contexto marcado por diversas especulaciones entorno a la cita planetaria como teorías sobre favoritismos, cuestionamientos a dirigentes y problemas relacionados con la venta de entradas.

FIFA descarta evidencias de manipulación

De acuerdo con el informe citado por medios internacionales, el documento reúne una serie de alertas detectadas durante el campeonato solicitando a la FIFA a reforzar las medidas, para garantizar la transparencia del torneo.

Sin embargo, el organismo rector del fútbol mundial fue enfático alresponder que, hasta ahora, “no ha identificado nada que invite a sospechar amaños de partidos”, descartando que existan pruebas concretas de manipulación de resultados.

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El partido entre España y Arabia Saudi es uno de los eventos cuestionados – Getty

¿Qué jugadas aparecen en el informe?

Entre las menciones figura la expulsión de Themba Zwane en el partido entre Sudáfrica y México, además de apuestas por más de 4,5 millones de dólares a un empate entre España y Cabo Verde, antes de que empezara el compromiso.

También se incluye la extensa revisión del VAR que terminó anulando un gol de Ferran Torres en el encuentro entre España y Arabia Saudita. Por ahora, la prensa internacional no ha informado si existen otros partidos bajo análisis.

Siguen circulando sobre supuestos favoritismos en el torneo, especialmente en torno al camino de Argentina, aunque hasta el momento no existen antecedentes oficiales que lo respalden.

En caso de comprobarse una manipulación, el Código de Ética de la FIFA contempla multas de hasta 130 mil dólares, además de suspensiones de dos años por participar en apuestas deportivas y de hasta cinco años por intervenir directamente en el amaño de partidos.

En resumen