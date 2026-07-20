El reconocido relator argentino protagonizó una nueva controversia luego de la derrota ante España.

La derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 sigue generando repercusiones. No solo por el título, sino también por las polémicas declaraciones que aparecieron tras el partido.

Uno de los protagonistas fue Sebastián “Pollo” Vignolo, histórico relator de ESPN en Argentina, quien lanzó una llamativa reflexión al analizar la caída de la Albiceleste apuntando directamente contra Uruguay.

Lionel Messi no pudo ganar el Mundial 2026.

Pollo Vignolo reabre la discusión por las estrellas de Uruguay

Durante su análisis posterior a la final, Vignolo cuestionó la cantidad de títulos mundiales que exhibe Uruguay, asegurándose que Argentina debería sumar una “estrella simbólica” por haber eliminado a Inglaterra en semifinales.

“En este mundo de contar estrellas de manera permanente, donde algunos cuentan las que no les corresponden, el partido contra Inglaterra es una estrella”, afirmó.

La frase hace referencia al debate histórico por las cuatro estrellas que luce Uruguay en su camiseta, considerando que dos corresponden a los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, reconocidos por FIFA como títulos mundiales de la época.

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Las redes explotaron contra el relator argentino

Los dichos del periodista no tardaron en viralizarse y provocaron reacciones entre hinchas uruguayos, cuestionando que Vignolo desviara la atención hacia otro país justo después de la derrota argentina.

En redes sociales varios usuarios le pidieron enfocarse en el rendimiento de la Albiceleste, antes de reabrir una discusión histórica sobre el palmarés charrúa.

Mientras tanto, España celebra un nuevo título mundial tras imponerse por 1-0 con un gol de Ferran Torres en el tiempo extra. Argentina, en cambio, deberá dar vuelta la página después de quedarse nuevamente a las puertas de la gloria.

En resumen…