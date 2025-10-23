Popular relator argentino llora por el penal para la U en la última jugada ante Lanús: “Para mí…”

Universidad de Chile mantiene intactas sus chances de meterse en la final de la Copa Sudamericana, tras empatar en la ida de las semifinales ante Lanús.

El equipo chileno se repuso de un pésimo inicio, porque caía en el primer tiempo por 2-0 con los goles de Rodrigo Castillo, pero lo terminó empatando 2-2.

La igualdad de los azules llegó en el tiempo agregado, mediante un perfecto lanzamiento penal ejecutado por Charles Aránguiz, tras una mano en el área cobrada por Daronco.

Sebastián Vignolo reclamó por el penal contra Lanús

La jugada que terminó dándole la igualad a la U ante Lanús fue muy reclamada por los jugadores granates, aunque no sólo por ellos, porque el popular relatar argentino Sebastián Vignolo también se quejó.

El periodista estaba relatando para la señal argentina de ESPN, donde indicó que le hicieron falta al defensor de Lanús antes de tocar la pelota con la mano.

Lanús no quedó contento con el empate.

“Para mí es foul… Mira lo que dice Cardozo, lo mueve y al moverlo estira la mano el jugador y termina haciendo penal”, dijo el popular Pollo Vignolo.

Lo cierto es que fue un empate en la ida jugada en Santiago, por lo que todo se define en la revancha en Buenos Aires.

¿Cuándo y a qué hora es la revancha entre Lanús y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El partido de vuelta entre Lanús y Universidad de Chile por las semifinales de la Copa Sudamericana se jugará el jueves 30 de octubre, a partir de las 19:00 horas en el estadio Ciudad de Lanús.

