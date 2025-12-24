Rangers de Talca se adelanta en el mercado de fichajes y ahora abrocha la llegada de un experimentado portero para ir de lleno por el ascenso en 2026. Así lo confirmó en sus redes sociales donde Erwin Durán empieza a tener gran parte de su plantel para comenzar la pretemporada.

Ahora el cuadro rojinegro suma al experimentado Cristián Campestrini que viene de una campaña histórica en Universidad de Concepción. El portero nacido en San Nicolás de los Arroyos disputó 30 partidos con el campanil y consiguió el retorno a la Liga de Primera.

Sin embargo, no llegó a acuerdo con la dirigencia y con 45 años terminó su ciclo en Concepción. El tema es que el portero está lejos de colgar los guantes y por lo mismo ahora va por el récord de Raúl Coloma que con 46 primaveras es el golero más longevo en atajar en el fútbol chileno.

Por lo mismo, el experimentado Campestrini agradeció la nueva oportunidad en Talca y que ahora suma un nuevo club a su larga carrera donde ya cuenta con pasos por Tigre, Chacarita, Dorados de Sinaloa, Everton, Limache, Rosario Central, Arsenal de Sarandi, y Puebla entre otros.

Campestrini ahora será el nuevo portero de Rangers de Talca

“Muchas gracias Rangers por abrirme las puertas”, agregó Campestrini en la cuenta oficial del cuadro talquino donde se hizo el anuncio de su llegada. Lo que de inmediato sacó aplausos entre los hinchas que se ilusionan con la campaña del 2026.

¿Cuáles son los refuerzos de Rangers?

El elenco rojinegro busca el anhelado retorno a la Liga de Primera y ya tiene varios jugadores confirmados para el ascenso. Además de Cristián Campestrini, el DT Erwin Durán suma Mauro González, Manuel Vicuña, Carlos Labrín, Alejandro Márquez, Kevin Vásquez y Damián González.