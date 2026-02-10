Una inesperada noticia entregó el jugador Miguel Ángel Orellana, quien a través de sus redes sociales confirmó que no seguiría el Provincial Osorno por decisión de la dirigencia, pero además, tras este duro panorama decidió colgar los botines.

A través de sus redes, Miguel Ángel Orellana de 35 años anunció que se retiraba del fútbol. “No estoy en los planes del club y, como dijo una persona, el club debe crecer. No hay más vueltas que darle“, escribió en una publicación.

“Tomé la decisión de que si no era en Osorno, no jugaría más fútbol profesional. Agradezco todo el cariño que me entregaron, traté siempre de aportar con goles y me voy siendo un hincha más”.

La carrera de Migue Ángel Orellana

El delantero de 36 años comenzó su carrera en Unión Española el 2008, para luego pasar por clubes por Provincial Osorno, Audax Italiano, Unión Temuco, Ñublense, Iberia, Lota Schwager, Unión San Felipe y lo Barnechea.

El jugador militó por distintos clubes en la liga chilena/Photosport

El 2020 llegó a Santiago Morning donde estuvo una temporada, para luego pasar por Magallanes y Deportes Puerto Montt.

El 2022 regresó a Iberia, club con que el se coronó campeón de la Segunda División durante la temporada 2013 y la 2013/2014.