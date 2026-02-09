Unión Española sigue armándose para afrontar lo que será esta temporada en la Primera B. Tras un 2025 de pesadilla, los hispanos quieren que su paso en segunda sea lo más expedito posible para volver pronto a nuestra más importante división.

Por lo mismo el cuadro de Independencia ha sumado varios nombres en este mercado de fichajes, trayendo futbolistas probados en Primera División que no deberían tener problemas en marcar diferencias en la B.

En ese sentido, los Rojos buscan remecer el mercado de nuestra división de plata con la contratación de Andrés Vilches, experimentado goleador que llega al Santa Laura tras ya varias temporadas en la máxima categoría del fútbol chileno.

Andrés Vilches ficha en Unión Española

El atacante de 34 años ya entrena con el plantel hispano y se espera que en las próximas horas sea oficializado como flamante nuevo refuerzo en el equipo de Gonzalo Villagra.

Cabe recordar que es formado en Huachipato y en Chile ha militado en Barnechea, Deportes Valdivia, Colo Colo, Universidad Católica, Unión La Calera, Palestino y Ñublense, Santiago Wanderers y Cobresal.

Andrés Vilches viene de un 2025 en donde no pudo anotar ningún gol. ¿Mejorará esto con Unión Española en el 2026? | Foto: Photosport.

Con los acereros fue parte del plantel campeón del Clausura 2012, mientras que con Colo Colo ganó tres torneos de Primera División, dos Copa Chile y una Supercopa. Por último, en el 2018 sumó otra estrella en Católica.

Su último paso fue en Cobresal, donde en un año y medio anotó cinco goles y dio tres asistencias en 34 partidos.

¿Cuándo debuta Unión Española en la Primera B 2026?

El primer duelo de los Rojos en la Liga de Ascenso 2026 será ante San Luis de Quillota el sábado 21 de febrero a las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.

