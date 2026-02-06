Todo parecía apuntar a que la pelea legal que Unión Española y Deportes Iquique dieron para evitar sus descensos a la B había quedado en el pasado. Sin embargo, todo este caso sumó un nuevo insólito capítulo en las últimas horas.

De acuerdo a información entregada por ADN Radio, los hispanos fueron a la justicia ordinaria para demandar a la propia ANFP. Según el cuadro de Independencia, el ente rector del fútbol chileno aplicó de manera ilegal y arbitrario su propio reglamento.

Esta demanda fue interpuesta el 15 de enero y recién pasó a trámite el pasado 2 de febrero. Ahí se cita el famoso artículo 90° del reglamento de la ANFP, donde se establece que los descensos de cada año deben definirse por el promedio de los tres años anteriores.

La demanda de Unión Española que remece el fútbol chileno

Por si fuera poco, en Unión Española incluyen como prueba que los descenso de Cobreloa y Deportes Copiapó en el 2024 se dieron bajo esta regla, por lo que lo ocurrido en el 2025 fue una omisión a la mencionada norma.

Asimismo, aseguran que la propia entidad presidida por Pablo Milad reconoció la vigencia de este artículo, ya que en diciembre del 2025 propuso modificar esta regla en el Consejo de Presidentes.

Un nuevo capítulo de un lío legal que varios ya pensaban estaba bien en el pasado. Sin embargo, en Unión Española quieren llegar hasta lo último para evitar su descenso a la Primera B, esto a pesar de que el torneo de la Primera División ya comenzó.

¿Cuándo debe debutar Unión Española en la Primera B 2026?

El primer compromiso de los hispanos en la Liga de Ascenso 2026 será ante San Luis de Quillota el sábado 21 de febrero desde las 18:00 horas en el Estadio Municipal de La Pintana.