Se acaba el conflicto, por ahora. El directorio de la ANFP decidió rechazar el recurso que presentaron Unión Española y Deportes Iquique para buscar mantenerse en Liga de Primera, pese a que deportivamente descendieron.

Fue a través de un comunicado oficial que la corporación que preside Pablo Milad destacó que la decisión fue unánime por parte del directorio y explicó en detalle las tres razones por las cuales les pegó el portazo a hispanos con celestes.

Las razones de ANFP para rechazar recurso de Unión e Iquique

Según la organización, “el antiguo artículo 90, que preveía un sistema de descenso en base a promedios y que se encuentra en desuso práctico desde hace más de 20 años, se aplicó solo en la temporada 2005 y quedó tácitamente derogado por modificaciones estatutarias posteriores (2012 y 2022)”.

La segunda razón tras el rechazo de ANFP a Unión e Iquique, detalla en que “las Bases del Campeonato 2025 se aprobaron por el Consejo de Presidentes, con el voto a favor de los clubes solicitantes, antes del inicio de la competencia”.

Como último motivo, desde Quilín argumentan que “el reclamo se considera improcedente, ya que los clubes aceptaron las reglas del torneo y compitieron bajo ellas durante toda la temporada. Impugnar las normas ex post contradice su conducta anterior y atenta contra la buena fe objetiva y la certeza jurídica de la competencia”.

El recado desde Quilín a hispanos y celestes

Junto con sostener que la decisión del directorio de la ANFP “ratifica la plena vigencia y aplicabilidad de las Bases del Campeonato de Primera División 2025″, detallan que tuvieron el respaldo de “abogados externos expertos en la materia”.

Además, añade que “se tomó conocimiento de las observaciones y comentarios solicitados a los clubes Deportes La Serena y Deportes Limache, atendidos los efectos directos de la eventual aplicación del artículo 90″.