Unión Española y una nube negra: pierde otro fichaje por una insólita razón

Los hispanos buscaban un defensa de Wanderers, pero el jugador desistió por la incertidumbre que atraviesa UE entre Primera A y Primera B.

Por Diego Jeria

Se le cae fichaje a Unión Española de forma insólita.
Se le cae fichaje a Unión Española de forma insólita.

Unión Española está a la espera de conocer su destino tras perder la categoría y caer al descenso junto a Deportes Iquique. Sin embargo, un enredo reglamentario tiene a rojos y celestes esperando la determinación de la ANFP, pero podría eventualmente mantenerlos en Primera División.

Mientras, UE ya confirmó a Emiliano Vecchio para reforzar el plantel dirigido por Gonzalo Villagra, ya sea para luchar por el regreso en Primera B o en la Primera A.

Pero Unión tiene otro problema: en las últimas horas, y según informó As, al cuadro de Independencia se le cayó un refuerzo de forma insólita por culpa de la incertidumbre.

La incertidumbre golpeó a UE en el mercado de fichajes

Unión Española estaba tras lo pasos de Víctor González Chang, el defensa oriundo de Chiquicamata, de 31 años y los registros de Santiago Wanderers.

El zaguero estaba cerca del estadio Santa Laura, pero reculó para evaluar otras ofertas. La razón fue la demora e incertidumbre de UE sobre su competencia: ¿dónde jugará Unión la temporada 2026?

Pero Víctor González no es el único caso. Días atrás, la directiva hispana intentó conseguir el fichaje de Bastián San Juan, pero no lograron acuerdo y el jugador terminó firmando en Cobreloa.

Cabe recordar que la ANFP debe definir si Unión e Iquique permanecen o bajan a Primera B, lo que de paso podría perjudicar a Deportes Limache y Deportes La Serena, o anular los ascensos de la temporada que expira.

