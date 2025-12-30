Es tendencia:
Unión Española al fin celebra una: desde el Santa Laura festejan las torres de iluminación

Unión Española celebra una: a espera de lo que defina la ANFP con la polémica del descenso, los rojos anunciaron que está lista la instalación de las torres de iluminación. Ahora vienen los focos.

Por Diego Jeria

Una buena noticia en Unión Española.
Unión Española tiene buenas noticias por fin… Una entre tanta nube negra que ronda en el cuadro de Independencia. Es que el histórico equipo del fútbol chileno anunció que por fin están instaladas las nuevas torres de iluminación del estadio Santa Laura.

Avanzamos en la Catedral. Informamos que concluyó exitosamente la primera etapa de la instalación de las cuatro nuevas torres de iluminación del estadio Santa Laura“, informó Unión es sus redes sociales junto a la foto de una de las estructuras.

Agregó que “con este importante hito cerramos el año con un avance significativo en el proceso de modernización del recinto, reafirmando nuestro compromiso con la infraestructura y el desarrollo del club”.

Paso siguiente: los focos y la cancha a espera de Primera A o Primera B

Ya instalado el “esqueleto”, ahora la misión de UE será completar la instalación eléctrica y los correspondientes focos, la que supone para el club cumplir por fin los estándares requeridos por la Conmebol.

En los próximos días, el proyecto continuará con su segunda etapa, correspondiente a la instalación de los focos de iluminación, paso clave para la puesta en funcionamiento del nuevo sistema“, sentencia Unión Española.

Cabe recordar que los rojos se encuentran en otros dos frentes: ya terminados los trabajos de las torres, ahora el club puede comenzar la reconstrucción de la cancha, que finalizó el año literalmente destruida. Se espera que pueda volver a recibir un partido en marzo.

Por otro lado, UE espera la determinación de la ANFP sobre ratificar o descartar el descenso junto a Deportes Iquique, lo que podría sentenciar un nuevo escándalo leguleyo en el futbol chileno.

