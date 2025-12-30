Unión Española todavía no tiene claro en qué categoría jugarán, pero siguen avanzando un fichajes. De esta manera, están cerca de cerrar a Felipe Yañez procedente de Colo Colo.

Los Hispanos pasan por una situación extraña. Si bien perdieron la categoría, detectaron un problema reglamentario e iniciaron un reclamo junto con Deportes Iquique. Incluso, podrían quedarse en Primera División si todo sale según lo que esperan.

Unión Española va por Felipe Yáñez

En medio de la incertidumbre de no saber en qué categoría terminará jugando, Unión Española sigue trabajando en formar un plantel competitivo para Gonzalo Villagra en el 2026. Por esta razón, ya aseguraron el anhelado regreso de Emiliano Vecchio.

Varios jugadores salieron de Santa Laura luego de terminar el torneo 2025, por lo que también necesitarán el arribo de bastantes futbolistas. Por esta razón, pusieron los ojos en Colo Colo para sumar a un lateral izquierdo de cara a la próxima campaña.

Se trata de Felipe Yáñez, jugador perteneciente a los Albos, pero que estuvo a préstamo en la última temporada en Unión La Calera. De acuerdo al medio PrimeraBChile, el defensor de 21 años arribaría cedido por un año a Independencia.

Yáñez es una de las jóvenes promesas de Colo Colo y tras debutar en 2021, no ha tenido muchas oportunidades en Macul. Por esa razón, ha estado a préstamo en Coquimbo Unido, Ñublense y en los Cementeros. Los Hispanos serían la quinta camiseta se su naciente carrera.

Felipe Yáñez jugando en Unión La Calera en 2025. Imagen: Photosport

Unión Española espera poder quedarse en Primera División y poder cerrar a Felipe Yáñez en las próximas horas. En el Estadio Santa Laura hay expectativa por no perder la categoría y seguir perteneciendo a la Liga de Primera.