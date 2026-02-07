Deportes La Serena suma un nuevo dolor de cabeza en pleno arranque de temporada. El cuadro papayero sigue sin contar con Ángelo Henríquez, y nuevamente fue uno de los grandes ausentes en la fecha 2 de la Liga de Primera.

El delantero formado en Universidad de Chile fue sometido a una operación en su tobillo que lo dejará varias semanas fuera de las canchas. Así lo contó el periodista de TNT Sports, Francisco Sougarret, y por ello tuvo que mirar desde la galería el duelo entre O’Higgins y los granates.

Según el reporte, el tiempo estimado de recuperación del seleccionado nacional bordea las ocho semanas. Su regreso recién se proyecta para los próximos meses, dependiendo de la evolución médica tras la intervención quirúrgica.

La ausencia golpea fuerte al equipo que dirige Felipe Gutiérrez ya que no puede contar con uno de sus delanteros más experimentados. Con esto deberán buscar alternativas ofensivas y en el corto plazo la únicas opciones son Diego Rubio y Felipe Chamorro.

Ángelo Henríquez se perderá dos meses tras operación

¿Qué pasa con Ángelo Henríquez?

La lesión y posterior operación de Ángelo Henríquez llega en un momento clave de la temporada, cuando el club intenta consolidar su propuesta futbolística de Felipe Gutiérrez y sumar puntos importantes en las primeras fechas.

Sin su principal referencia de área disponible por casi dos meses, el cuerpo técnico deberá reordenar el ataque. A esto se le suma la lesión del recién llegado y ex Colo Colo, Alexander Oroz.

Así las cosas, La Serena demostrado que es un equipo luchador y que salta a la cancha con el cuchillo entre los dientes. Pero ahora la gran prueba de fuego será en la tercera fecha en el clásico ante Coquimbo Unido. Lo que podría marcar un antes y un después para el cuadro granate.