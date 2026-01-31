Coquimbo Unido debuta en el torneo con U de Concepción y La Serena hace lo propio ante U Católica. Pero ambos elencos miran de reojo la fecha 3, ocasión en que animarán un nuevo Clásico de la región.

Fue así que en los piratas apelaron al ingenio clásico en sus redes sociales y le dieron brutal cachetazo a su archirrival. Con la idea de presentar el fixture en la Liga de Primera, lo hicieron de una lúdica manera contra los granates.

En un video que se llenó de likes aurinegros, el Barbón mostró la ruta de rivales en el torneo con objetos característicos de los otros equipos. Por ejemplo, una sandía por Palestino, completo italiano por Audax y el Indio Pícaro por Colo Colo.

Coquimbo le toca la oreja a La Serena por su copa

Reciente campeón de la Liga de Primera, Coquimbo Unido calentó el Clásico de la fecha 3 ante La Serena. Ahí compararon ambos trofeos máximos que han obtenido los archirrivales, recordando la Copa Preparación de 1960 en los papayeros.

La Copa de Preparación es el antiguo nombre que se le daba a la actual Copa Chile. En 1960 Club Deportes La Serena se hizo del título, donde en Coquimbo lo mostraron como un trofeo pequeño y antiguo.

El año pasado el último Clásico sacó ronchas y los piratas sobre el final se llevaron la victoria. Eso sí, los granates estuvieron cerca de llevarse el triunfo desde el Francisco Sánchez Rumoroso, por lo que este año van con todo en la fecha 3.

La Serena campeón 1960.

Recientemente el equipo de Felipe Gutiérrez sumó importantes nombres como refuerzos. Uno de ellos es el delantero Diego Rubio, mientras que en las últimas horas se confirmó la llegada del defensa Bruno Gutiérrez.