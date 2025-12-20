Deportes La Serena pasó un año difícil donde estuvo cerca de perder la categoría, donde, afortunadamente para los Papayeros, terminaron en el puesto 13 de la tabla de posiciones, libres del descenso, pero lejos de la zona de clasificación a competencias internacionales, a lo que se le suma la posible salida de varias de sus figuras.

Uno de ellos es el volante Manuel Rivera, quien quedó libre tras el fin del campeonato, donde disputó 31 partidos con el conjunto papayero, y está siendo pretendido por dos clubes de cara a la próxima temporada.

Los clubes que buscan el fichaje de Manuel Rivera

Según revela el periodista deportivo, Renzo Luvecce, el volante es seguido de cerca por dos equipos, uno que disputará la Primera B el próximo año y otro que compite en la Liga de Primera.

“Me indican que el jugador de 29 años interesa bastante en la Unión Española que lo quiere sumar para el proyecto 2026 y lo tientan para sumarse al club hispano, en la mesa hay una propuesta formal”.

Por otra parte, revela que Ñublense está buscando su regreso tras la masiva salida de jugadores que enfrentará de cara al 2026.

El jugador despertó el interés de Unión Española y Ñublense. Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“A base de la reestructuración que realizaron, ya lanzaron una propuesta para que regrese a Chillán“. Rivera jugó en los Diablos Rojos entre 2021 y 2024, llegando a La Serena esta temporada.

Unión Española también está en un proceso clave luego de que descendió y deberá jugar la próxima temporada en Primera B. Y según revela Zona Unión, el volante de 29 años ya se encuentra entrenando en el Santa Laura. “Todo indica que sería el cuarto refuerzo de Unión Española”.