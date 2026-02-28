Deportes La Serena protagonizó una sorpresa mayúscula en la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 frente a Cobresal. Los papayeros anotaron el gol más rápido del torneo y lograron quedarse con una victoria clave en El Salvador.

Antes de que los segundos se convirtieran en minuto, Jeisson Vargas rompió la igualdad y puso el 1-0 para el conjunto serenense con un potente remate tras un avance relámpago por la banda, desatando la euforia de la visita en el Estadio El Cobre.

La anotación, registrada en el primer minuto de juego, no solo abrió el marcador sino que también se convirtió en el gol más rápido de la actual temporada de Primera División, un récord que quedará marcado en la estadística del campeonato nacional.

Con el tanto tempranero, La Serena logró imponer su ritmo y controló el desarrollo del partido, resistiendo ante los embates de un Cobresal que buscó por todos los frentes el empate.

La tabla de posiciones

Con este triunfo, el conjunto serenense escaló hasta el puesto 12 de la tabla con cinco puntos. Respiro necesario en un arranque de torneo que había sido complejo.

El equipo lucha por salir definitivamente de la parte baja de la clasificación y evitar complicaciones sobre el cierre del campeonato. Sumar ahora es importante para no tener miedo cuando lleguen las fechas decisivas.

Por ahora, el gol relámpago de Vargas no solo entra en los registros estadísticos, sino que puede transformarse en el punto de inflexión que necesitaba La Serena para cambiar su historia en esta Liga de Primera.

Resumen:

Jeisson Vargas anotó en el primer minuto, convirtiéndose en el gol más rápido de la temporada 2026.

Con este 1-0, Deportes La Serena venció a Cobresal en la altura de El Salvador y cortó una racha compleja.

Los “Papayeros” escalaron al puesto 12 con 5 puntos, buscando alejarse definitivamente de la parte baja.