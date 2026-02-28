La sorpresa de la formación de la U adelanta el Superclásico vs. Colo Colo: “Vamos a ganar”

El Superclásico 199 ya comenzaron a vivirlo los protagonistas y si ayer fue el turno de Arturo Vidal, hoy le toca a la ‘sorpresa’ de la Universidad de Chile. Nos referimos a Marcelo Morales, lateral izquierdo que asoma como titular ante los albos.

‘Bizcochito’ habló a la salida del Centro Deportivo Azul y lanzó directas palabras de lo que espera del encuentro que animarán azules y albos en el Monumental.

ver también Para ganar ante Colo Colo: el increíble cambio físico de Marcelo Morales en U. de Chile

En imágenes publicadas por TVN, Morales fue consultado por sus expectativas al respecto del duelo contra los albos, momento donde el jugador proveniente del Red Bull New York de Estados Unidos, calificó este encuentro como “Un partido bonito” y lanzó una contundente advertencia al Cacique: “Vamos a vivirlo de la mejor manera e ir ganar allá”.

Morales asoma como la gran sorpresa de Paqui para el partido ante Colo Colo. El lateral izquierdo, quien se sometió a una estricta dieta para bajar los kilos, sumaría su primera titularidad desde su regreso a la U, ya que solamente ha disputado 31 minutos ante Huachipato en la fecha 2, para posteriormente ser suplente ante Palestino en la jornada 3 y no ser citado en la pasada fecha ante Deportes Limache.

Morales será la gran sorpresa de Paqui en el Superclásico vs. Colo Colo. (Foto: U. de Chile)

La formación de la U. de Chile para el Superclásico vs. Colo Colo

Así, con el regreso del ‘Shelo’ Morales, más las bajas de Lucas Assadi y las dudas de Octavio Rivero, la Universidad de Chile formaría ante Colo Colo de la siguiente manera: Gabriel Castellón; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Marcelo Morales y Javier Altamirano; Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Colo Colo vs. U. de Chile en el Superclásico

¿Cuándo es el Superclásico? El partido entre Colo Colo y Universidad de Chile se juega este domingo 1 de marzo a partir de las 19:00 horas de Chile en el Estadio Monumental David Arellano, encuentro valido por la fecha 5 de la Liga de Primera.

En resumen