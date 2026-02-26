Universidad de Chile tendrá uno de los partidos más importantes de la temporada ante Colo Colo. Para este encuentro, Marcelo Morales trabaja más fuerte que nunca.

El Bulla ha tenido un inicio de temporada muy malo, donde tras cuatro fechas todavía no suman triunfos. Francisco Meneghini está siendo muy cuestionado y más que nunca, necesitan un triunfo en el Superclásico en el Estadio Monumental.

El cambio de Morales

Marcelo Morales jugó en New York Red Bulls de Estados Unidos en el 2025, pero su aventura en la Gran Manzana estuvo muy lejos de ser un sueño americano. En el equipo de la bebida energética, disputó muy pocos duelos, por lo cual fue cedido a préstamo para este 2026 a Universidad de Chile.

De vuelta en el CDA, Morales generó muchas críticas desde el momento de la presentación. El lateral izquierdo lucía lejos de su plenitud física, lo que hizo que fuera muy cuestionado su fichaje por el Bulla.

Marcelo Morales el 3 de febrero en su presentación. Imagen: U. de Chile

Marcelo Morales no ha jugado mucho, de hecho solo sumó minutos en la derrota contra Huachipato. Incluso, en el último partido contra Deportes Limache ni siquiera fue citado. Esto generó más especulaciones sobre su estado físico, bien dicen que una imagen vale más que mil palabras.

Publicidad

Publicidad

En las últimas horas, Universidad de Chile publicó una imagen de Morales entrenando con Eduardo Vargas. El lateral luce de manera totalmente distinta a su llegada, más delgado, lo que le valió varios comentarios positivos de los hinchas que antes lo cuestionaban.

Morales el 25 de febrero entrenando en la U. Imagen: U. de Chile

Este cambio en Marcelo Morales, ilusiona a más de alguno con que pueda tener minutos ante Colo Colo en el Estadio Monumental. Por ahora Felipe Salomoni es el titular y Chelo, debe luchar por un puesto junto al juvenil Diego Vargas. Muchas veces antes de un Superclásico, la experiencia pesa a la hora de elegir alternativas.

Publicidad