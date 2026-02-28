Este domingo 1 de marzo Colo Colo y Universidad de Chile se medirán por la fecha 5 de la Liga de Primera, en lo que será el primer Superclásico de 2026 y el 199 a nivel de Primera División.

Gran encuentro, uno de los más importantes de la temporada, a disputarse en el Estadio Monumental, y que puede marcar un punto de inflexión tanto para albos como para azules, tras un comienzo con dudas en lo deportivo para el Cacique y en los resultados para la U.

El Superclásico no es solo un partido más: es historia, pasión acumulada y décadas de rivalidad deportiva que trascienden la tabla de posiciones, campañas o figuras de turno. Lo cierto es que este encuentro muchas veces no responde a las lógicas del momento y suele terminar con más de una sorpresa en el marcador. En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer cómo está el historial entre albos y azulesen la previa de este imperdible duelo.

Historial del Superclásico entre Colo Colo y U. de Chile

Hasta el momento, Colo Colo y Universidad de Chile se han enfrentado en 198 ocasiones por la Primera División del fútbol chileno, registro en el que los albos lideran la tabla de triunfos con 90 celebraciones.

En cuanto a empates , el historial indica que albos y azules han terminado en igualdad en 58 oportunidades.

¿Y la U? Los azules buscarán inclinar un tanto la balanza este domingo, ya que han celebrado 50 victorias ante el elenco albo , quedando, de momento, a 40 triunfos de igualar el registro colocolino.

En materia de goles, la diferencia también favorece al elenco de Macul, con 329 conquistas, mientras que los laicos han marcado en 243 ocasiones.

De todas maneras, cada enfrentamiento suma un nuevo capítulo a una rivalidad que paraliza al país y que convierte noventa minutos en un escenario donde la gloria y el golpe anímico pueden quedar marcados para toda una temporada. ¿Cómo terminará el Superclásico 199?

Colo Colo y la U juegan este domingo el Superclásico 199 de Primera División. (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

En resumen