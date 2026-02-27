Unión La Calera recibirá a Audax Italiano en la quinta fecha de la Liga de Primera 2026. Los Cementeros llegan con seis puntos tras sumar dos victorias y dos derrotas, mientras que los Itálicos acumulan siete unidades, gracias a dos triunfos, un empate y una derrota.

Audax tendrá una semana a tope: a mitad de semana, el equipo dirigido por Gustavo Lema enfrentará a Cobresal en la primera fase de la Copa Sudamericana, buscando un lugar en la fase de grupos del torneo continental.

Unión La Calera vs. Audax Italiano: Horario y dónde ver EN VIVO

Unión La Calera vs. Audax Italiano juegan este viernes 27 de febrero, desde las 20:30 hrs. en el en el Estadio Nicolás Chahuán, por la Fecha 5 del Campeonato Nacional.

El partido entre Cementeros e Itálico, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en HBO MAX , para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

ZAPPING: 99 (HD)

