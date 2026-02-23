La Liga de Primera 2026 vuelve este viernes con el inicio de la quinta fecha, una jornada que tendrá como gran atractivo el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, programado para este domingo en el Estadio Monumental.

En paralelo, Huachipato, que comparte la cima con el Cacique, defenderá su lugar ante Deportes Limache. Mientras que el campeón Coquimbo Unido enfrentará a Deportes Concepción. La fecha se cerrará el domingo con Universidad Católica visitando a Ñublense.

Programación Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 27 DE FEBRERO

Cobresal vs. Deportes La Serena – 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.

Unión La calera vs. Audax Italiano – 20:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

ver también Colo Colo vs. U. de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Superclásico

SÁBADO 28 DE FEBRERO

Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción – 12:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

– 12:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso. Deportes Limache vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.

Palestino vs. O’Higgins – 20:30 horas, en el Estadio Municipal La Cisterna.

DOMINGO 1 DE MARZO

Universidad de Concepción vs. Everton – 12:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo.

– 12:00 horas, Colo Colo vs. Universidad de Chile – 18:00 horas, en el Estadio Monumental.

– 18:00 horas, en el Estadio Monumental. Ñublense vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

Publicidad