Hay Superclásico: Programación Fecha 5 Liga de Primera con Agenda de partidos y horarios

Revisa el detalle con la programación completa de la quinta fecha del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Este fin de semana es el Superclásico 199 entre Albos y Azules.
La Liga de Primera 2026 vuelve este viernes con el inicio de la quinta fecha, una jornada que tendrá como gran atractivo el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, programado para este domingo en el Estadio Monumental.

En paralelo, Huachipato, que comparte la cima con el Cacique, defenderá su lugar ante Deportes Limache. Mientras que el campeón Coquimbo Unido enfrentará a Deportes Concepción. La fecha se cerrará el domingo con Universidad Católica visitando a Ñublense.

Programación Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026

VIERNES 27 DE FEBRERO

  • Cobresal vs. Deportes La Serena – 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.
  • Unión La calera vs. Audax Italiano – 20:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.
Colo Colo vs. U. de Chile: Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver EN VIVO el Superclásico

SÁBADO 28 DE FEBRERO

  • Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción – 12:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
  • Deportes Limache vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
  • Palestino vs. O’Higgins – 20:30 horas, en el Estadio Municipal La Cisterna.

DOMINGO 1 DE MARZO

  • Universidad de Concepción vs. Everton – 12:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo.
  • Colo Colo vs. Universidad de Chile – 18:00 horas, en el Estadio Monumental.
  • Ñublense vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2026

