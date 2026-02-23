La Liga de Primera 2026 vuelve este viernes con el inicio de la quinta fecha, una jornada que tendrá como gran atractivo el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, programado para este domingo en el Estadio Monumental.
En paralelo, Huachipato, que comparte la cima con el Cacique, defenderá su lugar ante Deportes Limache. Mientras que el campeón Coquimbo Unido enfrentará a Deportes Concepción. La fecha se cerrará el domingo con Universidad Católica visitando a Ñublense.
Programación Fecha 5 del Campeonato Nacional 2026
VIERNES 27 DE FEBRERO
- Cobresal vs. Deportes La Serena – 18:00 horas, en el Estadio El Cobre.
- Unión La calera vs. Audax Italiano – 20:30 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.
SÁBADO 28 DE FEBRERO
- Coquimbo Unido vs. Deportes Concepción – 12:00 horas, en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.
- Deportes Limache vs. Huachipato – 18:00 horas, en el Estadio Municipal Lucio Fariña Fernández.
- Palestino vs. O’Higgins – 20:30 horas, en el Estadio Municipal La Cisterna.
DOMINGO 1 DE MARZO
- Universidad de Concepción vs. Everton – 12:00 horas, en el Ester Roa Rebolledo.
- Colo Colo vs. Universidad de Chile – 18:00 horas, en el Estadio Monumental.
- Ñublense vs. Universidad Católica – 20:30 horas, en el Estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.
Tabla de posiciones Liga de Primera 2026
