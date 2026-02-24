Luego de varios años separados en el plano sentimental, Marité Matus y Arturo Vidal vuelven a coincidir, esta vez en el ámbito profesional. La expareja sorprendió a anunciar un nuevo proyecto en conjunto, demostrando que, a pesar de su historia personal, mantienen una positiva relación.

El 2025, Matus reveló que se separó del ex Yingo Camilo Huerta, donde destacó el apoyo del jugador de Colo Colo en conversación con LUN. “Cuando tenía que estar más, estuvo más. Eso yo lo valoro mucho”, expresó.

Ambos se unieron en un nuevo proyecto, la línea de ropa “AV Streetwear”. “A partir de su historia en el fútbol y de cómo podríamos transformar eso en una marca con sentido. Él ya tenía la idea y me invitó a participar”, explicó.

Marité revela el gran apoyo de Arturo

El 2025 Marité se separó de Camilo Huerta revelando que el histórico de la Roja fue un gran pilar ante el complejo momento. “Siempre. Nunca nos dejó. Siempre ha estado. Siempre ha estado pendiente de sus hijos y también de mí en lo que corresponde. Cuando tenía que estar más, estuvo más. Eso yo lo valoro mucho”.

En la misma línea, revela cómo es actualmente su relación con Vidal. “Es mi mejor amigo. Lo digo sin problema. Lo admiro, lo quiero mucho. Tenemos tres hijos y para mí es fundamental que ellos vean una relación sana entre sus papás. Quiero la relación que tenemos hoy. Es sana, es tranquila, es real. No necesito que sea otra cosa”.

Añadiendo que el amor no se acaba sino que se transforma. “Hoy es compañerismo, respeto, apoyo. Nos conocemos hace muchos años, hemos pasado por todo tipo de situaciones y eso genera un vínculo distinto. El amor se transformó en algo distinto. Hoy es compañerismo desde otra mirada. Y eso para nosotros funciona”.

