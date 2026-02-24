Es tendencia:
Colo Colo

Arturo Vidal y su nuevo rol en Colo Colo: “Sabía que en algún momento me iba a tocar”

El King ha tenido un mejoramiento claro en el juego de Colo Colo. Esto no sólo se debe a una determinación personal.

Por Jose Arias

El King ha tenido una mejora sustancial,
El King ha tenido una mejora sustancial,

Si bien Colo Colo aún tiene por demostrar en la Liga de Primera 2026, no es menos cierto que el comienzo deja bastante esperanza. El cuadro albo ha conseguido tres triunfos al hilo y está peleando puestos arriba.

En este ascenso vertiginoso del cuadro de Macul, que pasó de comenzar colista a estar en los puestos altos, uno que se ha visto mejor es, sin dudas, Arturo Vidal. Esto, en comparación a cómo terminó el año pasado.

Pero, no se debe únicamente a un cambio de actitud del King, que por cierto es notorio. Sino, también, con la adecuación a un nuevo puesto en la cancha, pues Fernando Ortiz lo está utilizando de contención.

Vidal habla de su nueva posición

Arturo Vidal está en un buen momento. Si bien no juega todo el partido, ya no es un peso para el equipo y ha asumido bien la faceta de líder. Desde su posición de la cancha, además, tiene una visión más amplia del campo de juego.

“Es una posición en la que varias veces jugué. Lo hice en el Bayern Münich con Guardiola, pero tenía más recorrido y me dejaba más solo. Este año me siento mucho mejor, tengo más responsabilidad y estoy bien físicamente, que es lo más importante”, enfatizó el King en conversación con TNT Sports.

Me siento bien, con confianza. Mis propios compañeros me han dado la confianza. Estoy jugando en una posición que me gusta y que yo sabía en algún momento que me iba a tocar, así que lo estoy disfrutando al máximo“, añadió el King.

¿Cómo está la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026?

