Colo Colo agarró vuelo y no quiere bajar de la cima del torneo, por lo que irá con todo al Superclásico ante la U de Chile. El Cacique regresó a los entrenamientos con la mira puesta en el duelo con el Bulla, para el que tendrá una gran novedad.

El Eterno Campeón por fin celebra el retorno de Javier Correa luego de la lesión que lo marginó de las últimas dos fechas. Fernando Ortiz no lo extrañó con el buen nivel que mostró Maximiliano Romero, lo que ha dejado instalada la duda sobre si habrá o no un doble 9 este fin de semana en la Ruca.

Con el Toro volviendo recién de una lesión, muchos piden dejarlo en la banca y ratificar al Tigre. No obstante, todo indica de que el Tano se la jugará toda mandándolos a ambos a la cancha desde el primer minuto.

Javier Correa y Maximiliano Romero titulares en Colo Colo contra la U

En Colo Colo quieren aprovechar el mal momento de la U y prepara una formación estelar para pasarles por encima. En ella, Fernando Ortiz no se guardará nada y apostará por el regreso del doble 9.

Fernando Ortiz no se guardará nada en Colo Colo para vencer a la U. Foto: Photosport.

La recuperación de Javier Correa y el buen presente que atraviesa Maximiliano Romero son motivo suficiente para el DT para jugársela con ambos. Así por lo menos lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado en Los Tenores de Radio ADN.

“Hoy todos a la cancha, incluido Javier Correa. En esa dinámica reaparece el doble 9. Si no pasa nada extraño, no va a cambiar: jugarán Maximiliano Romero y Javier Correa“, señaló el reportero.

En esa misma línea, remarcó que el 9 dejó más que en el pasado sus molestias. “Ayer mencioné que trabajó a una altísima intensidad y hoy se repite. Hoy aparecía de titular en el trabajo que realizó con suplentes o equipo B. Muy intenso, jugando al choque, golpeando desde fuera del área. Se le ve muy bien en lo físico. Me parece que son señales potentes para Fernando Ortiz“.

Esto obliga a cambiar el dibujo táctico a diferencia de lo visto con O’Higgins, donde estuvo presente Leandro Hernández desde el arranque. Ahora, todo indica que la más probable formación alba para el Superclásico será con Fernando De Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en la defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino en el mediocampo; Maximiliano Romero y Javier Correa en la delantera.

Colo Colo se la jugará con el doble 9 para enfrentar a la U en el Superclásico del fútbol chileno. El Cacique quiere amargar aún más al Romántico Viajero y le meterá presión desde el primer minutos con sus dos goleadores.

Así están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones previo al Superclásico

En resumen, el doble 9 de Colo Colo para el Superclásico con la U…

El retorno del “Doble 9”: Fernando Ortiz decidió apostar por la potencia ofensiva total al juntar a Javier Correa y Maximiliano Romero desde el arranque. A pesar de que Correa viene regresando de una lesión, su alta intensidad en los entrenamientos convenció al DT para sacrificar a un extremo (Leandro Hernández) y jugar con dos referentes de área.

Fernando Ortiz decidió apostar por la potencia ofensiva total al juntar a desde el arranque. A pesar de que Correa viene regresando de una lesión, su alta intensidad en los entrenamientos convenció al DT para sacrificar a un extremo (Leandro Hernández) y jugar con dos referentes de área. Correa en plenitud física: Según los reportes desde la práctica en Macul, el delantero argentino ha trabajado a altísima intensidad , participando en jugadas de choque y remates de media distancia sin molestias. Esto le da la confianza al cuerpo técnico para lanzarlo como titular en el partido más importante del semestre.

Según los reportes desde la práctica en Macul, el delantero argentino ha trabajado a , participando en jugadas de choque y remates de media distancia sin molestias. Esto le da la confianza al cuerpo técnico para lanzarlo como titular en el partido más importante del semestre. Esquema definido y mediocampo estelar: La formación del “Cacique” ya toma forma con Fernando De Paul ratificado en el arco y una línea de cuatro volantes de mucha jerarquía: Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Claudio Aquino. Con este dibujo, Colo Colo busca asfixiar a una U de Chile que llega golpeada.

