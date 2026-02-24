Este fin de semana el fútbol chileno se viste de gala para ser testigo de la edición 199 del Superclásico. Colo Colo quiere estirar su buena racha para seguir en la cima hundiendo a la U de Chile en el fondo de la tabla Algo para lo que celebran una buena noticia: Javier Correa está listo para volver.

El delantero deja atrás los problemas físicos que lo dejaron al margen ante Unión La Calera y O’Higgins para sumarse con todo pensando en el duelo. Sin embargo, esto también le deja una tarea a Fernando Ortiz, quien tendrá que sacar a un jugador para el retorno del goleador.

Esto dejará a un gran perjudicado y el apuntado parece estar claro. Esto, ya que considerando la última convocatoria, hay un nombre al que no le han dado casi nada de protagonismo en lo que va de temporada.

El regreso de Javier Correa obliga a una salida en Colo Colo

Colo Colo comenzó los entrenamientos de cara al Superclásico ante la U con Javier Correa como la gran novedad. El delantero ya está listo para volver a sumar minutos y asoma como titular después de una primera práctica en la que se le vio muy encendido.

Cristian Riquelme será el gran perjudicado con el regreso de Javier Correa en Colo Colo frente a la U. Foto: Photosport.

Esto le deja a Fernando Ortiz la tarea de ir definiendo la lista de convocados para el duelo con el Romántico Viajero este fin de semana. El retorno del atacante obliga a sacar a alguien y en la delantera no está el nombre. Leandro Hernández, Francisco Marchant, Lautaro Pastrán, Maximiliano Romero y Yastin Cuevas han ido sumando minutos, por lo que deberían aparecer citados.

En el mediocampo la lista es corta y con nombres que suman minutos en cada partido. Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino y Álvaro Madrid han ido rotando en esa zona de la cancha con una fórmula que ha funcionado y no hay motivos para no darle rodaje.

Es en la defensa donde estará la baja, con un nombre que no es considerado: Cristián Riquelme. El lateral ha perdido terreno en la pelea por una camiseta de titular y está detrás en la fila por el puesto, donde Diego Ulloa sentó a Erick Wiemberg.

Su caso no deja de llamar la atención, ya que en el inicio del proceso de Fernando Ortiz tuvo apariciones interesantes. No obstante, luego de la pretemporada ha ido desapareciendo.

El resto de la lista se mantendría igual en el fondo con Matías Fernández Cordero, Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa, Javier Méndez y Erick Wiemberg. En el arco, Fernando De Paul y Gabriel Maureira en el arco completarían la lista.

Colo Colo se prepara para el Superclásico ante la U con Javier Correa como novedad y obligado a sacar a un jugador. Cristian Riquelme parece ser el apuntando luego de la última convocatoria, pero todo puede cambiar con una lesión u otro tipo de problema.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con la U?

Colo Colo por ahora sólo se enfoca en seguir trabajando para llegar al Superclásico ante la U de la mejor manera. El Cacique será local frente al Bulla este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas.

