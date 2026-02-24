Colo Colo celebra un regreso más que importante para ir a dar el golpe en el Superclásico. El Cacique se prepara con todo para enfrentar a la U de Chile este fin de semana y, en la previa, festeja el retorno de Javier Correa.

El delantero no estuvo presente en el triunfo ante O’Higgins luego de haberse lesionado contra Unión La Calera. La situación fue más que aprovechada por Maximiliano Romero y Yastin Cuevas, quienes han sido claves en las últimas jornadas.

Es por ello que ahora que dejó atrás sus problemas físicos, el 9 del Eterno Campeón no quiere ceder terreno. En el regreso a las prácticas en el Estadio Monumental, fue quien le puso intensidad a la jornada para demostrar que está listo para sumar minutos y defender su lugar como titular.

Javier Correa vuelve encendido a Colo Colo pensando en el Superclásico ante la U

Después de haber sentido molestias de una vieja lesión, Javier Correa regresó este martes a los entrenamientos en Colo Colo. El delantero tiene claro que su competencia en el puesto está rindiendo y no quiere perder el tiempo, por lo que volvió con todo.

Javier Correa volvió y con todo a los entrenamientos en Colo Colo pensando en el Superclásico. Foto: Colo Colo.

El periodista Cristián Alvarado reveló en la última edición de Los Tenores de Radio ADN detalles de lo ocurrido en el Estadio Monumental. Ahí sorprendió al destapar la tremenda jornada que tuvo el artillero albo.

“Llamó la atención el trabajo intenso, muy activo de Javier Correa. Haciendo todos los movimientos, no se restó nada: fútbol reducido, balón detenido“, señaló el reportero.

En esa misma línea, enfatizaron en que Javier Correa por fin da vuelta la página y no piensa en otra cosa que no sea ganarse un lugar en el Superclásico ante la U. “Uno entiende que el problema está superado, trabaja a la par y depende sólo del técnico del Cacique par que sea titular. Hoy está a plenitud, 100 por ciento en lo físico“.

Quedará esperar para ver cuál será la decisión de Fernando Ortiz. A diferencia de los duelos anteriores, contra O’Higgins paró una línea de 3 que le dio el gol antes de los 90 minutos como en los partidos pasados, lo que sin duda puede hacerlo pensar en darle un giro radical al ataque.

Javier Correa está de regreso en Colo Colo para preparar el Superclásico de este fin de semana. El Cacique recupera a su goleador y ruega para que las lesiones sean historia pasada.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo con la U?

Javier Correa está de vuelta y se suma a Colo Colo para lo que será el Superclásico con la U. La edición 199 del derbi del fútbol chileno se llevará a cabo este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas en el Estadio Monumental.