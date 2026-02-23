La U de Chile no logra salir de su mal momento y se complica justo antes de uno de los partidos más importantes del año. Este domingo el Romántico Viajero dejó escapar el triunfo en la agonía y resignó un 2 a 2 ante Deportes Limache que le suma más presión a Francisco Meneghini.

Paqui llegó a reemplazar a Gustavo Álvarez esta temporada pero los resultados no se le han dado. En 2026 el elenco estudiantil no sabe de triunfos y llega de la peor manera al Superclásico con Colo Colo, algo que parece haber agotado la paciencia de los hinchas en el Estadio Nacional.

El técnico está sintiendo el peso de la crisis y luego de lo ocurrido en el coloso de Ñuñoa, debió abandonar la cancha para no pasarlo peor. No obstante, los fanáticos azules le dejaron clara su molestia en una salida que grafica lo complicadas que están las cosas en el Bulla.

Francisco Meneghini se va del Nacional en medio de insultos de hinchas de la U

El mal momento que atraviesa la U de Chile en la Liga de Primera tiene a Francisco Meneghini en el centro de la polémica. Los hinchas han perdido la paciencia con Paqui y no son pocos los que piden su salida de la banca, aún cuando se les viene el Superclásico este fin de semana.

Francisco Meneghini dejó la cancha del Estadio Nacional en medio de fuertes insultos de los hinchas de la U. Foto: TNT Sports.

Este domingo en el Estadio Nacional, una vez finalizó el encuentro, el técnico sorprendió a todos con un gesto. Corriendo a camarines sin hablar con sus jugadores, trató de evitar que las cosas se pusieran más tensas en la cancha del recinto ñuñoino.

Pero más allá de su actuar, lo que llamó la atención fue la manera en que los hinchas de la U lo despidieron. Con una ola de insultos y gritos por el rendimiento del equipo, el DT se refugió en los pasillos del coloso de Ñuñoa para así evitar problemas.

El momento reflejó que Francisco Meneghini no quiere saber de críticas, algo que se confirmó con sus declaraciones a TNT Sports lejos del campo de juego. “Nosotros fuimos superiores, en el primer tiempo los dominamos con Charles (Aránguiz) y Javi (Altamirano). En el segundo también arrancamos bien, quizás por sobre el final nos costó tener más la pelota. Ellos consiguen el empate en esa segunda acción del córner“.

Finalmente, el DT enfatizó en que no deben bajar los brazos aunque las cosas no resulten. “Ya son cuatro partidos, hoy el equipo hizo cosas buenas y aún así no puede ganar. Hay frustración. Pero tenemos que seguir trabajando“.

La U ahora se prepara para enfrentar a Colo Colo en un Superclásico que puede marcar un antes y un después en la carrera de Francisco Meneghini. Paqui sale a jugarse el puesto en el Bulla ante el Cacique, un momento ideal para poder despertar después de un complejo inicio de 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega la U con Colo Colo?

Francisco Meneghini se prepara para un duelo que puede marcar su futuro al mando de la U. Este domingo 1 de marzo desde las 18:00 horas el Bulla visita a Colo Colo en el Estadio Monumental en un nuevo Superclásico.

