Universidad de Chile

Guarello explica la única fórmula que puede salvar a Paqui Meneghini en U de Chile

El comunicador se viste de profe y asegura los resultados que pueden ayudar al DT a pasar la semana más difícil con la U.

Por Cristián Fajardo C.

Guarello asegura que ni sacar un punto ayuda a la U.
Francisco Meneghini camina por la cuerda floja al mando de Universidad de Chile, luego de cuatro fechas sin saber de triunfos y en la previa de una semana que puede marcar la temporada.

Esto, porque los azules tienen que visitar este domingo a Colo Colo en el Superclásico en el estadio Monumental y el próximo miércoles chocar en duelo único contra Palestino, por el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, Juan Cristóbal Guarello se vistió de profesor para asegurar la fórmula para que Paqui, que es el alumno porro, pase de curso, aunque sea con un 4.

“Hay cachado esas pruebas de coeficiente doble que definen el semestre. Paqui tiene doble prueba, con Colo Colo el domingo y con Palestino por la Copa Sudamericana el miércoles”, explicó.

Paqui Meneghini no logra encaminar a la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Guarello explica la fórmula para que siga Paqui en la U

Fue en el programa La Hora de King Kong donde Juan Cristóbal Guarello sinceró las reales opciones que tiene Francisco Meneghini, con dos duelos saca técnico en Universidad de Chile.

“Si la U y Paqui no ganan uno de los dos para empezar, si llega a perder los dos no llega al otro fin de semana, pero si saca un punto de los seis tampoco llega”, explicó.

Pero el profesor Guarello fue tajante para su sala de clases: “Si la U queda eliminado con Palestino, lo único que puede ayudar a Paqui es ganarle a Colo Colo en el Monumental”.

Revisa el detalle:

