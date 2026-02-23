Deportes Limache sigue demostrando que su gran inicio de temporada no es casualidad. Los Tomateros dieron la pelea y se llevaron un agónico empate ante la U de Chile, con una de sus figuras confirmando que es casi un verdugo para los grandes.

Daniel Castro está intratable y nuevamente se hizo notar, ahora marcándole al Romántico Viajero. El atacante ya le había dado un baile a Colo Colo y tiene a los clubes más importantes del país temblando cada vez que lo enfrentan.

Después del partido, el extremo sacó la voz para hablar de su momento y lo que fue su conquista frente al Bulla. Ahí, más que darle muchas vueltas, apuntó a lo que es el trabajo colectivo de unos Tomateros que están roncando fuerte esta temporada.

Popín Castro infla el pecho por su gol a la U

La U de Chile fue la nueva víctima de Daniel Castro en la Liga de Primera. Popin otra vez le da dolores de cabeza a los grandes y fue clave para el empate 2 a 2 frente a la U en el Estadio Nacional.

Daniel Castro le anotó a la U y se graduó como el verdugo de los grandes en los últimos años. Foto: Photosport.

Luego del encuentro, el artillero conversó con los medios de comunicación y se refirió al gol que anotó este domingo, aunque restándose méritos. “Gracias a Dios, no hay nada más que decir“, comenzó señalando.

Publicidad

Publicidad

Daniel Castro enfatizó en que encontró un nuevo socio en Deportes Limache. “Veo a Jean (Meneses) y nos entendemos bien, le pico la espalda al central, controlo con el pecho y cuando veo que Castellón viene saliendo, se la coloco a un lado“.

ver también Tabla de Posiciones: U de Chile coquetea con el descenso y Limache cerca de la cima

Consultado por el momento de Deportes Limache, Popín remarcó que están “bien, de menos a más. Quedan muchas fechas todavía, hay que seguir así. Es el trabajo silencioso que hacemos, todos se ponen el overol, desde el que está arriba al de más atrás“.

Finalmente y en esa misma línea, la figura de los Tomateros avisó que todavía no se ha visto la mejor versión del club. “Somos un equipo en proceso, de transición que va de menos a más“.

Publicidad

Publicidad

Daniel Castro le amarga la noche a la U y sigue estirando su gran momento frente a los grandes del fútbol chileno. Deportes Limache se encomienda a Popín para seguir peleando la cima y así permitirse soñar en grande esta temporada.

Tweet placeholder

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo y la U?

La U da vuelta la página y se enfoca en lo que será el Superclásico ante Colo Colo. El Romántico Viajero visita al Cacique tratando de salir de su crisis este domingo 1 de marzo a partir de las 18:00 horas.

Publicidad

Publicidad