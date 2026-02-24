Para el 11 de junio está agendado el inicio del Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, donde, ya es sabido, Chile se tendrá que ver por televisión los emocionantes partidos.

Como en cada edición, habrá transmisión para todo el territorio en el país, pero no serán todos los partidos del torneo, donde la señal que tendrá la misión será Chilevisión.

Por lo mismo, fue el colombiano Gustavo Torres (@TorresTavo) quien se adelantó a todos en sus redes sociales para señalar los encuentros que serán televisados en Chile por TV abierta, lo que fue confirmado también por el experto en redes Cristian Santana (@CriSantanaOk).

En ese sentido, confirman que serán 34 los partidos que se podrán ver por la señal de Chilevisión en la fase de grupos, donde los demás serán emitidos por DirecTV.

El Mundial comienza el 11 de junio. (Photo by Mandel NGAN – Pool/Getty Images)

El Mundial 2026 en la TV de Chile

Con la Roja pensando en el Mundial 2030, luego de su fracaso en las últimas Eliminatorias donde ocupó el último lugar de la tabla de posiciones, los hinchas se preparan para ver los partidos a distancia.

En ese sentido ya hay una importante distribución de los choques, siendo protagonistas los de los países de Conmebol

Con la Roja pensando en el Mundial 2030, luego de su fracaso en las últimas Eliminatorias donde ocupó el último lugar de la tabla de posiciones, los hinchas se preparan para ver los partidos a distancia.

En ese sentido ya hay una importante distribución de los choques, siendo protagonistas los de los países de Conmebol

Revisa todos los partidos por TV abierta:

