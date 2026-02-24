Es tendencia:
Adelantan los partidos del Mundial 2026 que se verán por TV abierta en Chile

A meses de iniciar el torneo ya se sabe la distribución de partidos de la fase de grupos que se podrán disfrutar en todo Chile.

Por Cristián Fajardo C.

36 serán los partidos de la fase de grupos que se verán en Chile.
© Getty Images36 serán los partidos de la fase de grupos que se verán en Chile.

Para el 11 de junio está agendado el inicio del Mundial 2026 que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, donde, ya es sabido, Chile se tendrá que ver por televisión los emocionantes partidos.

Como en cada edición, habrá transmisión para todo el territorio en el país, pero no serán todos los partidos del torneo, donde la señal que tendrá la misión será Chilevisión.

Por lo mismo, fue el colombiano Gustavo Torres (@TorresTavo) quien se adelantó a todos en sus redes sociales para señalar los encuentros que serán televisados en Chile por TV abierta, lo que fue confirmado también por el experto en redes Cristian Santana (@CriSantanaOk).

En ese sentido, confirman que serán 34 los partidos que se podrán ver por la señal de Chilevisión en la fase de grupos, donde los demás serán emitidos por DirecTV.

El Mundial comienza el 11 de junio. (Photo by Mandel NGAN – Pool/Getty Images)

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 ya tiene definidos sus grupos: sorteo finalizado

El Mundial 2026 en la TV de Chile

Un experto en redes desde Colombia se adelantó a todos para confirmar los partidos que se podrán ver en Chile por TV abierta del Mundial 2026, teniendo en cuenta que ahora aumenta la cantidad de encuentro al ser 48 participantes.

Con la Roja pensando en el Mundial 2030, luego de su fracaso en las últimas Eliminatorias donde ocupó el último lugar de la tabla de posiciones, los hinchas se preparan para ver los partidos a distancia.

En ese sentido ya hay una importante distribución de los choques, siendo protagonistas los de los países de Conmebol

Revisa todos los partidos por TV abierta:

Tweet placeholder
