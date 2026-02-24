De los seis refuerzos que firmó Colo Colo para la temporada 2026, sólo dos se convirtieron en titulares. Uno, el defensor uruguayo Joaquín Sosa. El otro, el delantero Maximiliano Romero, quien ya demostró en la cancha su plusvalía.

Mientras el oriental sumó todos los minutos de la campaña en el Cacique, el ex O’Higgins fue titular en cuatro jornadas de Liga de Primera, donde convirtió dos goles, es decir anota cada 170 minutos. Una buena inversión a bajísimo costo para Blanco y Negro.

El tema es que tras el buen inicio de temporada que registra Maxi Romero, en Colo Colo ya comienzan a diagramar un ambicioso plan económico para retener al delantero en un contrato de larga duración. Aunque no será sencillo adquirirlo.

El plan de Colo Colo para comprar a Romero

Es que dentro del acuerdo que los albos lograron con Argentinos Juniors, club dueño del pase del futbolista, incluye una opción de compra por el 50 por ciento de su ficha, la cual fue tasada por el cuadro trasandino en US$1,5 millones de dólares.

Si en el transcurso de la temporada, Colo Colo cuenta con los recursos económicos suficientes y tiene esa cifra de dinero para adquirir a Romero a partir de 2027, lo puede convertir en uno de los fichajes más caros en la historia de la institución.

Recordemos que las cinco mayores contrataciones hechas por el Cacique en 100 años de historia son las siguientes:

Macnelly Torres: 2.2 millones de dólares.

Lucas Barrios: 2 millones de dólares.

Lucas Cepeda: 2 millones de dólares.

Javier Correa: 1.8 millones de dólares.

Carlos Muñoz: 1.3 millones de dólares.

¿Cuándo juegan los albos?

Colo Colo recibirá este domingo 1 de marzo en el Estadio Monumental a Universidad de Chile, por la edición 199 del Superclásico, a partir de las 18:00 horas.

