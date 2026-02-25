El centrodelantero argentino y refuerzo de Colo Colo, Maximiliano Romero, disputará este domingo su primer Superclásico, como local contra Universidad de Chile. Y será más especial considerando que el semestre pasado fue dirigido por Francisco Meneghini en O’Higgins.

Ahora, Meneghini estará en frente como técnico del archirrival, aunque el albo respaldó el trabajo y conocimientos de Paqui en medio de las crítica. Y medio en broma medio en serio, deseó que le empiece a ir bien… pero después de su visita al Monumental.

“Compartimos seis meses, nos fue bastante bien. Para mí él es un gran técnico. La verdad es que el fútbol depende de puntos y lo critican porque no se le están dando. Pero para mí Paqui es un gran técnico, de mucho trabajo y esfuerzo“, dijo Romero al programa De Fútbol Se Habla Así de DSports.

Le deseo lo mejor… después del Superclásico

Agregó que “en O’Higgins se le dieron los puntos por muchos factores, pero hoy no le está yendo bien. Y este finde no quiero que le vaya bien (risas), porque se enfrentará a nosotros“.

Romero en el O’Higgins de Meneghini: delantero de Colo Colo defiende al DT de la U y le desea éxito, pero después del Ssuperclásico.

“Pero él sabe que yo le deseo lo mejor y ojalá que pueda empezar a ganar desde la fecha que viene después del clásico“, complementó Romero.

Maximiliano Romero sentenció también entre risas que “hay un par de jugadas que ya se las conozco, así que no me van a sorprender. Y hoy a la noche haré las tareas para que no me sorprenda con nada“.

Colo Colo recibe a Universidad de Chile este domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas en el estadio Monumental, por la quinta fecha de la Liga de Primera.

