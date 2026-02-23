Daniel Popín Castro es el jugador del momento en Limache y en el fútbol chileno. El jugador se llenó de ofertas y sondeos en el reciente mercado, pero se quedó en los tomateros y respondió con goles a su cartel de figura.

Con tres tantos en cuatro duelos (más dos asistencias), Popín brilló ante U de Chile y marcó el primer gol del 2-2 final. Tras el encuentro, el delantero habló sobre su gran momento.

“Estoy muy contento porque se me están dando las cosas. Los goles te hacen tirar para arriba y gracias a Dios se me han estado dando”, dijo. Tras eso, vendría su frase más comentada en relación a su futuro.

¿Jugar en el equipo de sus amores? Popín Castro responde

Conocidas son las antiguas fotos y post de Daniel Popín Castro apoyando a U de Chile. Hoy el goleador brilla en Limache y tras sonar fuerte en Colo Colo, respondió a la opción de vestir de azul.

Castro sigue anotando en Limache /Photosport

“No le cierro las puertas a nadie. Esta profesión es muy corta y uno puede jugar donde sea”, dijo en declaraciones reproducidas por Radio ADN. Pero no solo por la U se le preguntó, ya que Colo Colo también apareció en el baile.

Ahí, el goleador histórico y crack de Limache avisó que probablemente le quede poco en el elenco tomatero. Con total sinceridad dijo que “cada jugador aspira a algo más, pero no se dio. Todo pasa por algo”.

“Ahora pertenezco a Deportes Limache, me queda contrato por todo el 2027, así que veremos qué pasa más adelante“, cerró, dejando en el aire su futuro ante la lluvia de ofertas.