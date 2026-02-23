Luego de cumplir una sanción de dos fechas, Felipe Salomoni fue titular en la U de Chile en el duelo que marcó la antesala al Superclásico del fútbol chileno. Los azules igualaron 2-2 frente a Deportes Limache en el Estadio Nacional. Y el argentino aportó con una asistencia.

Salomoni fue el autor del centro que Nicolás Ramírez conectó para vencer al portero Matías Bórquez y decretar el 2-1 parcial a favor de los pupilos de Francisco Meneghini. Pero una mala salida de Gabriel Castellón le permitió al Tomate Mecánico igualar en los pies de Yerko González.

“Creo que fue un partido duro, se nos escapa al final por detalles. Tenemos que seguir trabajando, viene una semana importante”, afirmó Salomoni en la zona mixta del Estadio Nacional. El trasandino formado en River Plate fue reemplazado en los 71 minutos de juego.

Felipe Salomoni y Fabián Hormazábal festejan el gol del Nico Ramírez. (Felipe Zanca/Photosport).

Le dejó su lugar a Israel Poblete, una entrada que propició que Fabián Hormazábal oficiara de carrilero izquierdo. “Tenemos que ir trabajando día a día. El qué pasa se resuelve internamente, debemos seguir mejorando”, sostuvo Salomoni, consciente de que el rival venidero es Colo Colo.

De todos modos, a pesar de los tres puntos en 12 partidos, el trasandino de 22 años confía en el cuerpo técnico. “Venimos trabajando de buena manera, no se están dando los resultados. Pero en esta semana se van a empezar a dar”, lanzó el Pipe Salomoni. Luego de la visita a los albos, los azules se medirán a Palestino por la Copa Sudamericana.

Salomoni habla del DT de la U de Chile antes del Superclásico: “No me corresponde…”

Por supuesto, las críticas para Francisco Meneghini por el inicio de su ciclo en la U de Chile no se han hecho esperar y el Superclásico como próximo desafío puede ser un punto de inflexión. Para bien o para mal. En ese contexto, a Salomoni le preguntaron directamente por una salida del DT.

Francisco Meneghini llegará muy cuestionado al duelo vs Colo Colo en el Monumental. (Pepe Alvujar/Photosport).

“No es una pregunta que me corresponde a mí, pero yo creo que trabajamos de la mejor manera para sacar esos dos partidos muy importantes en la temporada”, afirmó el ex jugador del Al Ain de Emiratos Árabes Unidos, quien ya suma 23 partidos por el Romántico Viajero.

También abordó la interrupción que tuvo el partido ante Deportes Limache por un show pirotécnico que llevó a cabo la barra de Los de Abajo, claramente algo perjudicial para el equipo. “No sé, son momentos del partido que pueden pasar”, apuntó Salomoni.

Felipe Salomoni volvió a ser titular tras la roja directa ante Audax Italiano. (Felipe Zanca/Photosport).

“Son cosas que pasan en el fútbol, nos tenemos que acostumbrar y ganar todos los partidos. Estamos en un equipo muy grande”, sentenció el argentino, quien llegó a préstamo desde Guaraní de Paraguay hasta fines de este año. Por lo pronto, el objetivo del Bulla debe ser conseguir la primera victoria en la temporada. Y qué mejor que lograrla ante Colo Colo.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo a partir de las 18 horas en el estadio Monumental.

