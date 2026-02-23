El golpe que recibió Lucas Assadi en el tobillo izquierdo fue una inquietud muy grande para la U de Chile en el partido que marcó la antesala al Superclásico frente a Colo Colo. Para colmo de males, esa desafortunada lesión ocurrió antes del descanso.

Si bien Assadi fue capaz de terminar el primer tiempo, de todas formas no pudo volver al complemento. El “10” fue reemplazado por Maximiliano Guerrero, quien algo de daño causó en esa sociedad con Fabián Hormazábal que Francisco Meneghini destruyó cuando pasó al “17” a la banda izquierda.

Todo eso mientras el talentoso volante ofensivo del Romántico Viajero se apreciaba en el banco de suplentes con una cara que denotaba mucha preocupación. Esa sensación no mejoró luego del final del encuentro, pues Assadi salió del Estadio Nacional muy cabizbajo.

Lucas Assadi tuvo una chance de marcarle a Limache, pero abrió demasiado su remate. (Felipe Zanca/Photosport).

La secuencia fue captada in situ por nuestro compañero Cristián Fajardo, quien le tomó algunas fotografías al seleccionado chileno. Miraba al piso y lucía una vistosa venda en su tobillo izquierdo, que fue golpeado por Joaquín Montecinos en una disputa de balón.

Lucas Assadi en la salida del Estadio Nacional. (Foto: Cristián Fajardo | RedGol).

Para colmo, Montecinos pilló a Assadi con el pie muy débil, algo que seguramente hizo más doloroso el trancazo. El ex O’Higgins trabó firme, mientras el “10” de los azules llegó con una clara inestabilidad que le costó la salida del encuentro.

Assadi deja en vilo a la U de Chile en la semana del Superclásico

Por cierto que la U de Chile quedó expectante a la recuperación de Lucas Assadi en el Superclásico. Que la lesión haya sido por un golpe da algo de esperanza. Pero también requiere de monitoreo constante. Resultó evidente que el “10” quiso seguir en el campo de juego.

Otra imagen del cabizbajo Lucas Assadi en el pasillo que da a la entrada principal del Estadio Nacional. (Foto: Cristián Fajardo | RedGol).

Pero cuando fue a buscar una pelota cargado a la banda izquierda, su tobillo dijo basta. Se tomó la cara y evidenció que no podría seguir luego del descanso. Será una más de las preocupaciones del Bulla en la enfermería del Centro Deportivo Azul.

Por allí también pasará el uruguayo Octavio Rivero, quien ha tenido varios problemas en la rodilla por una sinovitis y una lesión que arrastra de hace tiempo. De hecho, el charrúa sólo vio desde las tribunas el 2-2 frente a Deportes Limache en la cuarta jornada de la Liga de Primera.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo a partir de las 18 horas en el estadio Monumental.