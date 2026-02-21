Muchos son los que miran maravillados las carreras futbolísticas. Dinero, popularidad y amor por la camiseta, son parte de las cosas con las que se suele mirar al jugador que consiguió el éxito.

Pero, hay una cara oscura en el fútbol. O, quizás, varias. Una de ellas son las lesiones. Hay jugadores, como es el caso de Batistuta, que prácticamente terminan con el cuerpo destrozado tras una carrera de futbolista.

Otros, sufren constantemente de lesiones. Es lo que estaría pasándole a Octavio Rivero en la Universidad de Chile, que, según señaló Nicolás Peric en Pauta de Juego, sufre de una sinovitis, lesión en la rodilla que lo tiene entrando y saliendo constantemente de las canchas.

Experto señala lo que significa una sinovitis

Es la lesión que parece aquejar a Carlos Palacios. La sinovitis afecta la rodilla, producto de la inflamación de la membrana sinovial. Así lo explicó a Las Últimas Noticias el traumatólogo y experto en rodillas, Carlos Balomey.

“La membrana sinovial cubre la rodilla y produce un líquido, que es como un aceite, para cuando tú mueves la rodilla y haces deporte, no cruja y se deslice suave. Lo normal es que tengamos 5 ml de líquido sinovial y cuando aumenta a 10 o 15 ml es porque la membrana se inflamó y eso produce aumento del volumen de la rodilla y dolor”, explicó el traumatólogo, que después vino con una frase tremenda.

“Los futbolistas terminan a los 40 con rodillas como si tuvieran 70 años, porque le han dado duro. El pronóstico (de Octavio Rivero) es bueno si tiene una lesión meniscal, igual que si la lesión es del cruzado. Pero si tiene una lesión del cartílago es muy grande, no es bueno. Y hablaríamos de varios meses de para“, enfatizó el profesional de la salud.

¿Cómo va la U de Chile en la Liga de Primera 2026?