El inicio de temporada de Universidad de Chile está siendo muy malo, de hecho, todavía no gana ningún partido en la Liga de Primera y su entrenador, Francisco Meneghini, está muy cuestionado.

Los azules han jugado cuatro partidos en el torneo local, con tres empates y una derrota, por lo que la corta paciencia de los fanáticos de la U se empieza a agotar.

El equipo estudiantil bien pudo ganar su primer partido este domingo, ya que estaba en ventaja de 2-1 sobre Deportes Limache en el estadio Nacional, sin embargo, le terminaron empatando 2-2.

Manuel de Tezanos critica cambio táctico de Paqui Meneghini en la U

Universidad de Chile le estaba ganando a Limache por 2-1 y Paqui Meneghini a los 71 minutos decidió sacar a Felipe Salomoni para que ingresara Israel Poblete. Aquello provocó, además, que Fabián Hormazábal pasara a jugar por la izquierda.

La modificación fue criticada por Manuel de Tezanos Pinto, quien en el programa Balong señaló que dicho cambio táctico terminó perjudicando el juego del cuadro azul.

“Hubo un cambio desafortunado. El ingreso de Poblete le significó perder el control del juego, Hormazábal pasó a la izquierda y no recuerdo, salvo en una emergencia, que haya jugado en ese puesto, no por designación del entrenador”, dijo el comentarista.

Fabián Hormazábal jugó en un puesto donde no está acostumbrado. Foto: Felipe Zanca/Photosport

“Limache con lo suyo, un equipo ordenadito que estaba cansado y ya había mostrado su mejor versión, logró empatar con un error muy notorio de Castellón… La U termina cediendo puntos muy importantes y dejando dudas”, cerró.

Ahora, Meneghini tiene una prueba de fuego, porque la U debe visitar este domingo a Colo Colo en el Monumental.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo, a partir de las 18:00 horas en el estadio Monumental.

La tabla de posiciones de la Liga de Primera

