Mucha preocupación tienen los hinchas de Universidad de Chile por la situación de Lucas Assadi, quien terminó lesionado en el encuentro ante Deportes Limache, en el empate 2-2 por la cuarta fecha de la Liga de Primera 2026.

El volante se realizó exámenes médicos para ver su situación, pero en la U hay esperanza de que esté presente este domingo, cuando tengan que visitar a Colo Colo en el Superclásico en el Monumental.

Por lo mismo, fue el periodista Gonzalo Fouillioux quien destapó el gran problema que tiene el volante de los azules, que también ha sido factor en el mal inicio de los azules.

Lucas Assadi ha tenido un bajo desempeño en la U. Foto: Felipe Zanca/Photosport

La U espera por Assadi para el Superclásico

Fue en el programa “Todos Somos Técnicos” de TNT Sports, donde Gonzalo Fouillioux profundizó en la situación que vive Lucas Assadi en Universidad de Chile.

Más allá de la lesión, que lo sacó de la cancha en el entretiempo, el comunicador abarcó el bajo nivel que está mostrando, enfocado en el puesto y rol que lo tiene realizando Francisco Meneghini.

“Participó poco Assadi, porque Altamirano se hizo cargo de equipo con Aránguiz. No lo veo bien físicamente a Assadi, no tiene ese arranque explosivo que terminó el año pasado”, detalló.

Por ahora se espera que en la semana se recupere para que sea parte del Superclásico ante Colo Colo, en un duelo que puede marcar el proceso del técnico Meneghini.