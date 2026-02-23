Lucas Assadi está entre algodones en Universidad de Chile para el Superclásico ante Colo Colo, esto tras salir lesionado frente a Deportes Limache. El canterano azul fue a disputar un balón con Joaquín Montecinos y sacó la peor parte.

Assadi se dobló el pie en la parte final del primer tiempo y no volvió a la cancha tras el descanso, reemplazado por Maximiliano Guerrero. Terminado el duelo, Lucas abandonó el Estadio Nacional con una cojera y venda.

Este lunes el plantel dirigido por Francisco Meneghini tuvo libre, pero Assadi llegó hasta la Clínica Meds a realizarse exámenes médicos. No fue mucho rato el que se atendió el jugador y no dio declaraciones.

¿No es lesión grave la de Assadi en la U? Esguince leve

Eso sí, las informaciones provenientes desde la U aseguran que se descartó algo grave. El diagnóstico preliminar de Lucas Assadi es un esguince leve en su tobillo izquierdo.

Ahora habrá que esperar hasta mañana, cuando los azules vuelvan al trabajo. De todas formas se espera desde ya que Assadi realice trabajo diferenciado, y será la semana la que defina si podrá estar o no contra Colo Colo.

Otro punto que tendrá que vigilar Francisco Meneghini y el cuerpo médico de los azules es la condición de Octavio Rivero, quien se perdió el partido contra Limache por una sinovitis en su rodilla.

El Superclásico de Universidad de Chile, como visita contra Colo Colo, está programado para este domingo 1 de marzo, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El Chuncho probablemente tendrá en duda a Assadi hasta el último minuto.