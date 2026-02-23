En Universidad de Chile sigue penando la figura de Gustavo Álvarez, luego del mal inicio en la Liga de Primera 2026 con el técnico Francisco Meneghini al mando de los azules.

Por lo mismo, luego de cuatro fechas sin saber de victorias en el torneo, los hinchas ya comenzaban a soñar con un perdonazo con el argentino, algo que definitivamente ya no podrá ser.

Esto, porque desde Argentina aseguran que es el candidato número uno para asumir en Newell’s luego de la salida de la dupla técnica conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi.

Una decisión que definitivamente lo aleja del radar de los azules, pese a la distancia que marcó con la dirigencia de Azul Azul una vez que decidió dar un paso al costado.

Gustavo Álvarez se aleja para siempre de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gustavo Álvarez se borra del futuro de la U

Los hinchas de Universidad de Chile viven en los lamentos porque extrañan a Gustavo Álvarez, más aún, luego de no conocer de victorias en este 2026 y con el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental a la vuelta de la esquina.

Pero esa pequeña esperanza de volver a escuchar sonar el nombre del técnico argentino quedará desplazada, ahora que suma un gran interesado en el fútbol de su país.

Con Newell’s en el horizonte, el ex campeón con Huachipato borra cualquier opción de reconciliación con la U, donde ahora deberá asumir un fierro caliente en Argentina.