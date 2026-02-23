Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Universidad de Chile

U de Chile pierde al candidato número uno para reemplazar a Paqui Meneghini

Con los malos resultados los hinchas azules quieren revivir la historia con Gustavo Álvarez, aunque ahora es candidato en otro club.

Por Cristián Fajardo C.

Sigue a Redgol en Google!
Francisco Meneghini está en duda en la U
© PEPE ALVUJAJAR/PHOTOSPORTFrancisco Meneghini está en duda en la U

En Universidad de Chile sigue penando la figura de Gustavo Álvarez, luego del mal inicio en la Liga de Primera 2026 con el técnico Francisco Meneghini al mando de los azules.

Por lo mismo, luego de cuatro fechas sin saber de victorias en el torneo, los hinchas ya comenzaban a soñar con un perdonazo con el argentino, algo que definitivamente ya no podrá ser.

Esto, porque desde Argentina aseguran que es el candidato número uno para asumir en Newell’s luego de la salida de la dupla técnica conformada por Sergio Gómez y Favio Orsi.

Una decisión que definitivamente lo aleja del radar de los azules, pese a la distancia que marcó con la dirigencia de Azul Azul una vez que decidió dar un paso al costado.

Gustavo Álvarez se aleja para siempre de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Gustavo Álvarez se aleja para siempre de la U. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

No ganan hace seis fechas y se viene el clásico: Gigante argentino busca a Gustavo Álvarez

ver también

No ganan hace seis fechas y se viene el clásico: Gigante argentino busca a Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez se borra del futuro de la U

Los hinchas de Universidad de Chile viven en los lamentos porque extrañan a Gustavo Álvarez, más aún, luego de no conocer de victorias en este 2026 y con el Superclásico ante Colo Colo en el Monumental a la vuelta de la esquina.

Publicidad

Pero esa pequeña esperanza de volver a escuchar sonar el nombre del técnico argentino quedará desplazada, ahora que suma un gran interesado en el fútbol de su país.

Con Newell’s en el horizonte, el ex campeón con Huachipato borra cualquier opción de reconciliación con la U, donde ahora deberá asumir un fierro caliente en Argentina.

Lee también
Clásico rosarino puede tener a un ex DT de la U y a otro de Colo Colo
Internacional

Clásico rosarino puede tener a un ex DT de la U y a otro de Colo Colo

¿No espera a la U?: Gigante argentino busca a Gustavo Álvarez
Mercado de fichajes 2026

¿No espera a la U?: Gigante argentino busca a Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez asoma como reemplazo de un ex Colo Colo en un gigante
Mercado de fichajes 2026

Gustavo Álvarez asoma como reemplazo de un ex Colo Colo en un gigante

Paqui lo desechó en U de Chile y tuvo estreno soñado con asistencia top
U de Chile

Paqui lo desechó en U de Chile y tuvo estreno soñado con asistencia top

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo