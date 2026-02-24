Universidad de Chile vive una semana decisiva por el Superclásico ante Colo Colo. No pasan por un buen momento, pero de la mano de Marcelo Díaz intentan regresar a la victoria.

El Romántico Viajero no logra encontrar un buen funcionamiento con Francisco Meneghini. En cuatro partidos no suman triunfos y las críticas son cada vez mayores. De hecho, ya hay una parte importante de los hinchas que pide su salida pese al poco tiempo de trabajo.

La racha de Marcelo Díaz

Marcelo Díaz es un jugador nacido, criado e identificado con Universidad de Chile. Debutó en el año 2005 y las vivió todas en el club, desde la quiebra hasta la gloria continental en la Copa Sudamericana de 2011. Estuvo largos años fuera, pero regresó para dar sus últimas pinceladas de fútbol.

Carepato ha vivido varios capítulos ante Colo Colo, positivos y negativos. Le tocó perder la final del Apertura 2006 por lanzamientos penales y sufrir con el equipo dirigido por Claudio Borghi. Luego tuvo su revancha con Jorge Sampaoli, protagonizando el 5-0 y 4-0, con la clasificación a la final del Apertura 2012 incluida.

Desde que regresó Marcelo Díaz a Universidad de Chile, el Bulla recordó lo que era ganar Superclásicos. Rompieron la racha de 22 años sin celebrar en el Estadio Monumental y los 12 sin vencer en el Estadio Nacional. Además, también derrotaron a Colo Colo en la Supercopa 2025 con goleada 3-0.

Pues bien, Carepato se ha vuelto en un amuleto para el León en este tipo de partidos. Desde su vuelta, no ha perdido ningún duelo ante los Albos: 1-0 y 0-0 en 2024; 2-1 y 3-0 en 2025. En la derrota por 1-0 de la U ante Colo Colo en 2025, Díaz no jugó.

Para encontrar la última derrota de Marcelo Díaz en un Superclásico, hay que viajar en el tiempo hasta 2012, cuando los Albos vencieron al Bulla por 2-0 en el Monumental en la ida de la semifinal de Apertura. De hecho, si se toman los últimos 9 duelos del bicampeón de América ante Colo Colo jugando por la U, tiene 6 triunfos, 2 empates y solo 1 caída, la mencionada en playoffs.

En total Marcelo Díaz ha disputado 17 Superclásicos en su carrera y el saldo está equilibrado. 7 triunfos, 7 derrotas y 3 empates. Sufrió contra el Colo Colo de Borghi, pero igualó la historia con Sampaoli y Gustavo Álvarez. Suma 1 gol y 5 asistencias ante los Albos. Este domingo 1 de marzo podría inclinar la cuenta a su favor y de paso, darle una manito a Paqui Meneghini.

