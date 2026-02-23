Antes del desembarco de Francisco Meneghini en la U de Chile, el club ya tenía muy avanzada la contratación del paraguayo Lucas Romero como refuerzo. Pero la adaptación del espigado volante guaraní ha sido un poco más lenta de lo esperado.

Fue titular en el empate sin goles del Romántico Viajero frente al Audax Italiano, aunque fue sustituido en el descanso. Desde entonces, Romero no sumó ningún minuto más en el cuadro azul. Una cuestión que llamó la atención en el empate 2-2 contra Deportes Limache.

Por eso mismo, Paqui Meneghini fue consultado otra vez por Romero y su ausencia. Un tema que ha abordado varias veces. “Lo dije en la semana: tiene que ver con elegir a otro tipo de jugador. En este caso Israel, un jugador dinámico, adaptado a la liga y que se conoce bien con Charles”, dijo el DT.

“En un partido como hoy preferí que entrara Israel, que conoce la liga y está en buen ritmo de competencia. No tiene nada que ver con Lucas, lo veo bien en los entrenamientos. Ya le va a tocar su oportunidad”, anticipó el entrenador, quien llegó al Centro Deportivo Azul tras haber metido a O’Higgins en la Copa Libertadores.

La pregunta que surge y prácticamente se cae de madura es la siguiente: ¿cómo podría una incorporación extranjera conocer la competencia a la que acaba de llegar si no es jugando? Seguramente Paqui Meneghini tiene varios argumentos para decidir eso.

A pesar de que este refuerzo paraguayo ha encontrado problemas para ganarse un lugar en las oncenas de la U de Chile, Francisco Meneghini dejó clarísimo que pronto tendrá una chance. Por lo pronto, los azules deben afinar detalles para disputar el Superclásico.

Un partido que se jugará en el estadio Monumental ante Colo Colo, que encadenó tres victorias en la Liga de Primera. Pero lo primero fue sacar conclusiones del 2-2 frente al Tomate Mecánico. “El partido estaba bastante intenso en el mediocampo”, afirmó Paqui.

“Tratamos de que Israel le diera más presencia y peso para que Charles (Aránguiz) pudiera jugar un poco más suelto. Esa fue la idea”, cerró Meneghini, quien no veía a Romero apto para cumplir esa función ante el elenco limachino. En tanto, el larguirucho mediocampista tiene claro el “derecho de piso” que está pagando.

Revisa el compacto del 2-2 entre U de Chile y Deportes Limache

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile por la Liga de Primera?

El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile se jugará este domingo 1 de marzo a partir de las 18 horas en el estadio Monumental.