Los hinchas de Universidad de Chile sufrieron el domingo por la noche, luego de un empate amargo ante Deportes Limache en el Estadio Nacional antes del Superclásico.

El 2-2 cayó en los minutos finales del partido, dejando una horrible sensación en la fanaticada azul que no sabe de victorias en este arranque de temporada, en el que la U ha sumado 3 puntos en cuatro fechas.

Por eso sorprendió ver a un ex presidente de los azules a esa misma hora de manera muy animada en el Festival de Viña. Se trató de Carlos Heller, que gozó la noche inaugural.

A la misma hora en que Yerko González le clavaba una puñalada a la U con el tanto de la igualdad, se puso apreciar al empresario bailando al ritmo de Gloria Estefan.

La imagen de Carlos Heller en el Festival de Viña del Mar

Heller, que es dueño de Mega el canal que transmite el Festival de Viña, luego apareció muerto de la risa en la rutina de Stefan Kramer.

Heller dejó U de Chile hace 5 años

Carlos Heller fue durante casi ocho el dueño de Universidad de Chile. Le compró acciones a José Yuaszeck y Federico Valdés a fines del 2013 para cumplir de esta manera uno de sus sueños, pues se considera un fanático de la U.

De hecho bajo su mandato se prometió construir el anhelado estadio del elenco azul, algo que jamás se concretó. Incluso se atrevió a señalar en ese momento que sería en la Laguna Carén.

Consiguió dos campeonatos (2014 y 2017), pero el desgaste que sufrió lo llevó a vender su acciones en el año 2021 a Tactical Sport (grupo que preside Michael Clark actualmente), desligándose completamente del elenco universitario.

De hecho, el negocio no fue bueno para Heller, pues pagó cerca de 25 mil millones de pesos por las acciones de U de Chile y no logró vender ni en la mitad de eso hace 5 años, pues con el paso del tiempo perdieron valor los papeles del club.