Las estrellas y cracks del fútbol no están ajenos a denuncias y acusaciones por delitos. En este caso, hablamos de lo que sucede con el futbolista del PSG, Achraf Hakimi, quien está en medio del ojo del huracán.

El jugador marroquí viene de ser acusado por abuso sexual por parte de una mujer que habría asistido a su hogar el 25 de febrero de 2025. La fiscalía de Nanterre solicitó ante el tribunal penal departamental de Hauts-de-Seine que el lateral del PSG fuese juzgado por el caso.

¿Cuál es exactamente la denuncia? La mujer asegura que tras haber asistido a la casa del jugador, en un auto pedido por el marroquí en una app, éste la habría agredido sexualmente. La denunciante sólo habría podido zafar con una patada y pidió auxilio por mensaje.

Hakimi sale a defenderse

Evidentemente, el jugador del PSG no se iba a quedar callado ante esta denuncia. Es por eso que Achraf Hakimi hizo sus descargos por redes sociales y dio su propia versión sobre el tema.

“Hoy, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aunque lo niego y todo demuestra que es falso. Esto es tan injusto para los inocentes como para las víctimas genuinas”, enfatizó Hakimi en sus redes.

“Espero con calma este juicio, que permitirá que la verdad salga a la luz pública”, cerró, quien será procesado por este caso y que probablemente esté en la palestra en los días del juicio.

Los coletazos de la acusación

No solamente el escarnio público y el juicio legal son problemas desencadenados por la acusación de violación en su contra. Tras los hechos, la esposa del propio Hakimi, Hiba Abouk, con quien tiene dos hijos, terminó separándose de él y tramitando el divorcio.

