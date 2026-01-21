Lucas Hernández, figura del Paris Saint-Germain y campeón del mundo con Francia en 2018, se encuentra en el centro de una controversia judicial. Esto, ya que fue denunciado ante la Fiscalía de Francia en las últimas horas.

Una familia colombiana trabajó para Hernández y su esposa, Victoria Triay, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Supuestamente se realizaron diversas labores en la residencia de la pareja sin contrato legal, sin permiso de residencia y con jornadas laborales excesivas, que habrían llegado a las 84 horas semanales.

Los denunciantes aseguran que cumplieron funciones de seguridad, limpieza, cocina y cuidando de menores. Estos sin estar dados de alta en la Seguridad Social ni contar con nóminas formales. Incluso, el pago fue exclusivamente en efectivo.

La abogada de la familia, Lola Dubois nombró estas condiciones de trabajo como “esclavitud moderna”. Además, señala que se firmó en febrero de 2025 acuerdos de confidencialidad y que supuestamente recibieron documentos falsos para aparentar estar legalmente en Francia.

Lucas Hernández es denunciado por tráfico de personas y explotación laboral

¿Puede seguir jugando con el PSG?

A pesar de la gravedad de la denuncia, Lucas Hernández se encuentra habilitado para jugar. Esto se debe a que el caso está en fase de investigación y hasta ahora no existe una imputación formal ni medidas cautelares que se lo prohíban.

Desde el punto de vista deportivo, tampoco hay sanciones ni pronunciamientos oficiales por parte del PSG, la Ligue 1 o algún organismo internacional. Mientras no exista resolución judicial del club, el defensor francés podrá seguir jugando.

Eso sí, el escenario podría cambiar rápidamente si la Fiscalía decide avanzar en el proceso. Una eventual imputación, restricciones de movilidad o una determinación interna del PSG por razones de imagen podrían modificar su situación.