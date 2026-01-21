Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
PSG

Estrella del PSG y campeón del mundo fue denunciado por trabajo ilegal y malos tratos

Lucas Hernández quedó en el centro de la polémica tras graves denuncias por presunto tráfico de personas y explotación laboral.

Por Sebastián Amar

Sigue a Redgol en Google!
Lucas Hernández sufre grave acusación
© Getty ImagesLucas Hernández sufre grave acusación

Lucas Hernández, figura del Paris Saint-Germain y campeón del mundo con Francia en 2018, se encuentra en el centro de una controversia judicial. Esto, ya que fue denunciado ante la Fiscalía de Francia en las últimas horas.

Una familia colombiana trabajó para Hernández y su esposa, Victoria Triay, entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025. Supuestamente se realizaron diversas labores en la residencia de la pareja sin contrato legal, sin permiso de residencia y con jornadas laborales excesivas, que habrían llegado a las 84 horas semanales.

¡Sorpresa total! Colo Colo contacta a Diego Valdés para tomar el lugar de Lucas Cepeda

ver también

¡Sorpresa total! Colo Colo contacta a Diego Valdés para tomar el lugar de Lucas Cepeda

Los denunciantes aseguran que cumplieron funciones de seguridad, limpieza, cocina y cuidando de menores. Estos sin estar dados de alta en la Seguridad Social ni contar con nóminas formales. Incluso, el pago fue exclusivamente en efectivo.

La abogada de la familia, Lola Dubois nombró estas condiciones de trabajo como “esclavitud moderna”. Además, señala que se firmó en febrero de 2025 acuerdos de confidencialidad y que supuestamente recibieron documentos falsos para aparentar estar legalmente en Francia.

Lucas Hernández es denunciado por tráfico de personas y explotación laboral

Lucas Hernández es denunciado por tráfico de personas y explotación laboral

¿Puede seguir jugando con el PSG?

A pesar de la gravedad de la denuncia, Lucas Hernández se encuentra habilitado para jugar. Esto se debe a que el caso está en fase de investigación y hasta ahora no existe una imputación formal ni medidas cautelares que se lo prohíban.

Publicidad
“Parecía un narco”: Enner Valencia explica cómo escapó de la policía en partido contra Chile

ver también

“Parecía un narco”: Enner Valencia explica cómo escapó de la policía en partido contra Chile

Desde el punto de vista deportivo, tampoco hay sanciones ni pronunciamientos oficiales por parte del PSG, la Ligue 1 o algún organismo internacional. Mientras no exista resolución judicial del club, el defensor francés podrá seguir jugando.

Eso sí, el escenario podría cambiar rápidamente si la Fiscalía decide avanzar en el proceso. Una eventual imputación, restricciones de movilidad o una determinación interna del PSG por razones de imagen podrían modificar su situación.

Lee también
“Es una m…”: Luis Enrique deja la grande tras sufrir sorpresiva derrota con el PSG en Champions
ChampionsLeague

“Es una m…”: Luis Enrique deja la grande tras sufrir sorpresiva derrota con el PSG en Champions

Ex compañero de Bravo, Sánchez y Vidal se retira del fútbol
Alexis Sánchez

Ex compañero de Bravo, Sánchez y Vidal se retira del fútbol

"Una estrella": hijo de crack de la Generación Dorada brilla con el PSG
Chile

"Una estrella": hijo de crack de la Generación Dorada brilla con el PSG

Este es el único refuerzo 2026 de Colo Colo que aprueba Coca Mendoza
Colo Colo

Este es el único refuerzo 2026 de Colo Colo que aprueba Coca Mendoza

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo