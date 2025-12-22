En tiempos donde la selección de Chile busca el esperado recambio, un futuro crack sigue dando que hablar en el extrajero. Se trata del hijo de Eduardo Vargas, quien desde Brasil da sus primeros pasos en el fútbol.

Benjamín Vargas, hijo de Turboman con la brasileña Daniela Colett, deleitó en redes sociales tras su participación con el PSG Academy Praia Brava. Ahí, el crack de 9 años sigue mostrando sus credenciales.

“La primera copa en el que participó Ben. Siempre digo que la derrota nos hace más fuertes y que aprendemos inteligencia emocional de ella. Esta semana no se trató de ganar o perder, ¡se trató del ser humano en el que te estás convirtiendo!”, dijo su madre, orgullosa en redes sociales.

¿Se ilusiona Chile? Así luce el hijo de Edu Vargas

Benjamín Vargas ya había pasado antes por una academia del Real Madrid y ahora luce su talento en el PSG, en Brasil. El hijo de Edu Vargas con Daniela Colett sigue ilusionando a Chile con su prometedor futuro.

“Diste lo mejor de ti y mamá no podría estar más orgullosa. No por el jugador que eres (sin duda eres una estrella), sino por el niño/hombre que eres… ¡Con un corazón enorme y una crianza única! Nos inspiras y eso quedó muy claro aquí”, dijo su madre.

Publicidad

Publicidad

El pequeño “Ben”, como es apodado, ya demostró que busca seguir los pasos de su padre, quien está muy cerca de convertirse en jugador de U de Chile nuevamente. Pese a la ruptura, sus padres siguen unidos en la crianza del talento futbolero.

“Felicidades, Benjamin, por ser una estrella, pero aún más importante: ¡por tu corazón! Te quiero”, cerró Dani Colett en sus redes sociales, dejando en claro que hay con qué ilusionarse en el fútbol chileno.

Publicidad